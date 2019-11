AI: Protesti v Iranu zahtevali več kot 100 smrtnih žrtev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International (AI) je danes sporočila, da naj bi v protestih v Iranu, ki so se začeli v petek, doslej umrlo več kot sto protestnikov. Glede na kredibilna poročila je v 21 iranskih mestih umrlo najmanj 106 protestnikov, je sporočila AI.

AI, ki ima sedež v Londonu, je ob tem še poudarila, da bi lahko bila številka še večja, saj nekatera poročila nakazujejo, da bi lahko umrlo približno 200 ljudi.

Po navedbah AI so varnostne sile v Iranu dobile zeleno luč za zatrtje protestov, ki so se začeli v petek in se razširili v več kot sto mest po državi.

Foto: Reuters

"Pristojne oblasti morajo nemudoma končati to nasilno in smrtonosno zatrtje" (protestov), je dejal predstavnik AI Philip Luther. AI je ob tem oblasti tudi pozval, naj nemudoma ukine skoraj popolno blokado svetovnega spleta.

Proteste v Iranu je sprožil dvig cent nafte. Iran je doslej uradno potrdil najmanj pet smrtnih žrtev, med njimi naj bi bili trije pripadniki varnostnih sil.