18-letnik hodil po ulici in streljal naključne mimoidoče. Policisti so ga ubili.

Policisti so napadalca našli v nekaj minutah in ga ubili.

V mestu Farmington v ameriški zvezni državi Nova Mehika je v ponedeljek 18-letnik streljal na avtomobile in zgradbe, pri čemer je ubil tri ljudi, šest pa jih ranil. Med ranjenimi sta tudi dva policista. Napadalca je ubila policija, so po poročanju ameriških medijev sporočile lokalne oblasti.

Mladenič se je na strelski pohod po mestu s približno 50 tisoč prebivalci odpravil okoli 11. ure in domnevno naključno streljal okoli sebe.

Policisti, ki so se odzvali na prijavo, so v nekaj minutah našli napadalca in ga ubili. Napadalec je imel pri sebi najmanj tri kose orožja, med njimi tudi polavtomatsko puško.

Identitete strelca in žrtev še niso sporočili, prav tako ne motiva za dejanje. Zdravstveno stanje vseh ranjenih v strelskem pohodu je stabilno.