115 milijonov dečkov in moških poročenih že v otroštvu

Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef) je danes predstavil prvo poglobljeno analizo o otroških ženinih. V njej razkriva, da je bilo 115 milijonov dečkov in moških po svetu poročenih že v otroštvu, med njimi 23 milijonov že pred 15. letom starosti. Pri tem Unicef opozarja, da je na svetu 765 milijonov otroških ženinov in nevest.

Podatki o otroških porokah se sicer največkrat nanašajo na otroške neveste, čeprav otroške poroke vključujejo tudi dečke oziroma tako imenovane otroške ženine, ki pa zaradi pomanjkanja podatkov največkrat ostajajo spregledani, opozarjajo pri Unicefu. Otroške poroke predstavljajo eno najhujših kršitev otrokovih pravic.

Poroke dečkov so najpogostejše v Podsaharski Afriki, Latinski Ameriki in na Karibih, v Južni Aziji in pacifiški regiji, so sporočili iz Unicefa, ki je preučil stanje v 82 državah.

Poročilo razkriva, da je največ otroških ženinov v Srednjeafriški republiki (28 odstotkov), Nikaragvi (19 odstotkov) in na Madagaskarju (13 odstotkov).

Po najnovejših ocenah je na svetu 765 milijonov otroških nevest in otroških ženinov. V otroške poroke so pogosteje vključena dekleta: eno od petih deklet v starosti med 20 in 24 let je bilo poročeno pred 18. rojstnim dnevom, med dečki je razmerje ena proti 30. Sicer pa so v otroške poroke ne glede na spol najpogosteje vključeni otroci iz najrevnejših družin, s podeželja in brez izobrazbe, opozarja Unicef.

"Poroka otrokom ukrade otroštvo," je opozorila izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore. "Otroški ženini so prisiljeni prevzeti odgovornosti, za katere pogosto še niso pripravljeni. Zgodnje poroke prinašajo zgodnje očetovstvo in s tem dodaten pritisk za vzdrževanje družine, prekinitev izobraževanja in omejitev zaposlitvenih priložnosti," je poudarila.