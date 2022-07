ZZZS in pravna služba DZ ostro nas interventni zakon Bešiča Loredana

Državni zbor naj bi že ta teden obravnaval ter po nujnem postopku sprejel interventni zakon o zdravstvu, o katerem imajo stroka, ZZZS in pravna služba DZ kar nekaj pomislekov. Na ZZZS opozarjajo, da trenutne parcialne rešitve večje stabilnosti v zdravstvo ne bodo prinesle. Na kar nekaj lukenj v predlaganem zakonu so opozorili tudi pravniki v DZ in ob tem izpostavili zahtevo koalicije o nedopustnosti razpisa referenduma. Zakon namreč po njihovem mnenju vsebuje vsebine, ki niso interventne, zato omenjena zahteva ni na mestu.

Predsednica upravnega odbora ZZZS Irena Ilešič Čujovič je pojasnila, da po mnenju ZZZS interventni zakon ministrstva za zdravje, ki ga vodi Danijel Bešič Loredan, ne bo zagotovil stabilnosti zdravstvenega sistema. "

"Parcialne rešitve v predlogu zakona so bile sprejete brez socialnega dialoga, določbe so nejasne in nedodelane, veliko je prepuščenega podzakonskim predpisom ministrstva. Izvajalci pa ne bodo vedeli, kaj jih čaka, ko bo zakon sprejet," je po poročanju Financ opozorila Ilešič Čujovičeva.

Generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar pa je dejala, da so pričakovali drugačen pristop in ureditev sistemskih vsebin, ki so vir trenutnih težav. Predlog zakona po njenem mnenju uvaja ukrepe, primerljive tistim, ki so jih uveljavljale že prejšnje vlade, a se je izkazalo, da finančne injekcije v zdravstveni sistem niso učinkovale na skrajševanje čakalnih dob in večjo dostopnost do zdravnikov, niti na pripravljenost zdravnikov na primarni ravni za večje opredeljevanje pacientov.

Na ZZZS imajo o interventnem zakonu nove vlade resne pomisleke, zato so pripravili amandmaje in poslancem predlagali, da jih vložijo in popravijo, dokler je to še mogoče.

Pravna služba DZ opozarja na luknje v predlogu novega zakona

Svoje mnenje o predlogu zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema je podala tudi zakonodajno-pravna služba DZ. Izpostavili so kar nekaj pomanjkljivosti in pripomb glede predloga zakona. Poleg tega imajo pomisleke glede zahteve koalicije o nedopustnosti razpisa referenduma na interventni zakon, saj naj bi bile v zakonu vsebine, ki niso interventne. Celotno mnenje pravne službe DZ, v katerem med drugim opozarjajo tudi na nepreglednost ureditve, ki je oblikovana po vsebinskih sklopih, namesto po notranji strukturi zakona, si lahko preberete tukaj.

Na ministrstvo za zdravje smo naslovili vprašanje, kako komentirajo pomisleke in ugotovitve ZZZS in zakonodajno-pravne službe DZ glede interventnega zdravstvenega zakona. Njihov odgovor še čakamo, objavili ga bomo takoj, ko ga prejmemo.

