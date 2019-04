Župan Moravč šolarjem odsvetoval udeležbo na proslavi pri partizanskem spomeniku #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Gorenjskem buri duhove moravški župan in odstavljeni veleposlanik v Avstraliji Milan Balažič. Tamkajšnjim šolarjem je namreč odsvetoval nastop na tradicionalni proslavi ob dnevu upora proti okupatorju v Češnjicah, ki jo ob partizanskem spomeniku že leta organizira Združenje borcev za vrednote NOB Moravče.

Župan Milan Balažic pravi, da ne nasprotuje vrednotam NOB, ampak proslavi, ki naj bi jo tokrat zlorabili za predvolilni shod stranke Socialni demokrati (SD).

Kot slavnostno govornico prireditve, ki bo 26. maja, so organizatorji povabili evroposlanko Tanjo Fajon, sicer članico SD. Predsednik zveze borcev Moravče Martin Rebolj pojasnjuje, da so Fajonovo izbrali, ker je ob različnih priložnostih že nekajkrat nastopila v Moravčah in bila vedno zelo dobro sprejeta.

Prireditev na isti dan kot začetek kampanje za evropske volitve

Foto: Planet TV Izbor slavnostne govornice pa je Moravčane razdelil. Na isti datum, kot je predvidena proslava, se namreč uradno začne tudi kampanja za evropske volitve. Ne glede na to, da je kampanja SD že dober mesec v polnem teku, župan Balažic meni, da SD občinsko proslavo izkorišča v strankarski namen.

"Ko seštejemo to skupaj, ugotovimo, da gre po zakonu za predvolilni shod, ne pa za proslavo," je povedal za Planet TV. Na proslavi bi morali nastopiti godba in šola, a jim je Balažic svetoval, da na proslavi ne nastopijo.

Spremenili bodo program

Ravnateljica moravške šole zatrjuje, da je bila odpoved nastopa njena odločitev. Želi, da šola ostane odprt prostor za vse učence in da se šola ali vrtci ne vmešavajo v kakršnokoli politično delovanje.

"Kar zadeva naše učence in otroke, se bom tudi sama umaknila s tovrstnih dogodkov, če bom presodila, da gre za politične obračune," razlaga.

Predsednik zveze Rebolj pojasnjuje, da bodo zdaj spremenili program, pri tem pa mu je rešitev ponudil kar župan. "Predsedniku zveze borcev sem predlagal, da stopimo skupaj in organiziramo lepo občinsko proslavo. To bo potem proslava za vse, brez udeležbe politikov, ki so v volilni kampanji," pravi.

A Rebolj umik Fajonove razume kot izsiljevanje, saj meni, da s spremembo programa ne bodo nič pridobili, razen tega, da bo nekdo dosegel svoje. Če v Moravčah ne bodo našli skupnega jezika, vsak od njiju ob spomeniku napoveduje svojo proslavo.