Fajonova spet nosilka liste SD za evropske volitve?

Predsedstvo SD danes razpravlja o prioritetah stranke in vladne koalicije v letošnjem letu, o spremembah volilne zakonodaje ter prihajajočih volitvah v Evropski parlament. Predsednik SD Dejan Židan je že pred sejo pojasnil, da ima aktualna evropska poslanka Tanja Fajon njegovo podporo pri vnovični kandidaturi in tudi kot nosilka kandidatne liste.

V SD danes zaključujejo evidentiranje kandidatov za listo na majskih evropskih volitvah. Evidentiranih je nekaj več kot 50 kandidatk in kandidatov.

"Evropske volitve so nam pomembne, saj verjamemo, da je EU širša domovina, ki nam v resnici daje več blaginje, kot bi jo imeli, če bi bili sami. Daje nam več varnosti in višje standarde na posameznih področjih," je v izjavi novinarjem povedal Židan. Dodal je, da verjamejo v EU, obenem pa tudi vedo, da je na nek način ogrožena. "Prisotni so populizem in sile, ki razdirajo to skupnost, zato moramo narediti vse za dober rezultat na evropskih volitvah," je poudaril.

Predsednik SD Dejan Židan je poudaril, da Fajonova, sicer podpredsednica stranke, uživa njegovo podporo. Foto: STA Proces oblikovanja kandidatne liste želijo v SD dokončati do konca januarja. Po Židanovih navedbah bodo poskrbeli, da bodo kandidati vrhunski in bodo s ponosom zastopali barve socialne demokracije. Pričakovati je, da bo obris liste znan že danes, vendar so med imeni za zdaj javno razkrili le Fajonovo.

Židan je poudaril, da o sestavi kandidatne liste odloča predsedstvo stranke, vendar Fajonova, sicer podpredsednica stranke, uživa njegovo podporo. Kot je dejal, je edina slovenska poslanka v Evropskem parlamentu, ki je tudi podpredsednica politične skupine. "Prepoznavna je zato, ker se bori za interese Slovenije in pozabi na politično barvo, ko je to potrebno," je prepričan.

Sicer pa je predsedstvo današnjo sejo začelo s pogovorom o spremembah volilne zakonodaje, ki jih je naložilo ustavno sodišče. V SD že oblikujejo svojo strokovno skupino, ki bo omogočala dobro sodelovanje pri iskanju rešitev, je povedal Židan in spomnil, da se bodo pogovori strank o tem začeli pri predsedniku republike Borutu Pahorju 17. januarja.



V SD se zavedajo, da gre za strokovno in politično vprašanje, ki ga morajo rešiti v roku dveh let, saj si kot država "ne smemo dovoliti, da bi šli na prihodnje parlamentarne volitve ob tej odločbi ustavnega sodišča", je dejal Židan. A obenem je poudaril, da se ta proces ne sme zgoditi čez noč, pač pa se je treba zavedati tudi posledic, saj bo odločitev verjetno delno spremenila politično realnost v Sloveniji.



Na vprašanje, ali se zavzemajo za preoblikovanje ali ukinitev volilnih okrajev, ni odgovoril konkretno. Po njegovih navedbah je možnih več rešitev, izpostavil pa je tiste, ki so vezane na popravke volilnih okrajev. Za to je potrebnih manj glasov v DZ, a je tudi bistveno več težav pri dogovoru, meni Židan.



Predsedstvo razpravlja tudi o prioritetah vlade in SD v letošnjem letu. Po predsednikovih navedbah se zavedajo, da je glavna obljuba za letošnje leto stabilizacija zdravstva oz. zagotavljanje dostopnosti do hitre obravnave.