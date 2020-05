Zore pred začetkom maš s sodelovanjem vernikov pozval k varnemu ravnanju

Maj je na poseben način mesec življenja, a ne vzbrsti in zacveti sam iz sebe. Prej je potrebna zima, čas sivine in golih vej, za katerega se zdi, da je bolje, da ga ne bi bilo. A je tudi zima čas dejavnosti, saj se življenje dreves zgosti v koreninah, ki se pripravljajo na novo pretakanje sokov po deblih in vejah, je, kot so sporočili iz Slovenske škofovske konference (SŠK), v nagovoru na četrto velikonočno nedeljo dejal Stanislav Zore. S tem želi pripomoči k razumevanju "časa, v katerem smo in ki bi ga vsak izmed nas - brez izjeme - izbrisal iz koledarja doživetega," piše STA.

"Storimo vse za varnost"

"Vem, iz svojega srca vem, da vsi komaj čakamo, da se bodo ukrepi sprostili in da bomo lahko spet obiskovali drug drugega in v naših srečanjih ne bo bojazni," je dejal in dodal, da se je med ljudmi skoraj že v podzavest zasidrala varnostna razdalja. "Takšno obnašanje je bilo potrebno, da bi v kar največji možni meri preprečili virusu prehajanje s človeka na človeka in na ta način širjenje okužbe," je dejal in poudaril, da pa se iz takšnega obnašanja ne sme sklepati, da se drug drugega bojimo.

"Če se bomo zavedali, da grožnja niso ljudje ampak virus, potem naše ravnanje in naši odnosi ne bodo izključujoči. Kako pomembno je, da v tem času vsi naredimo vse in s tem omogočimo, da čas počasi preraste v resnično pomlad," je dejal.

Foto: Ana Kovač

"To moramo imeti pred očmi zlasti v teh dnevih, ko bodo v cerkvah spet maše s sodelovanjem vernikov. Škofje smo ob upoštevanju državnih ukrepov sprejeli navodila za nov začetek pastoralnega delovanja. V prvih tednih bo razmeroma težko, ker se bomo morali vsi navajati na nove okoliščine. Iskreno prosim vernike in duhovnike, da storimo vse, da bomo lahko sodelovali pri bogoslužju in bomo obenem varni," je dejal.

Potem ko so škofje 13. marca zaradi epidemije odpovedali maše z verniki, so iz SŠK minuli četrtek sporočili, da se s ponedeljkom cerkve ponovno odprejo za bogoslužje z udeležbo vernikov. Da bi preprečili širjenje virusa, bo moral v cerkvi vsak vernik nositi zaščitno masko, pred vstopom v cerkev si bo moral razkužiti roke, blagoslovljene vode ne bo. Verniki bodo lahko sveto obhajilo prejeli le na roko. Razdalja med verniki v klopeh bo morala ostati najmanj 1,5 metra, vsaka druga vrsta bo morala biti prazna, pri čemer omejitve ne bodo veljale za člane istega gospodinjstva, poroča STA.