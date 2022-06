Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Robert Golob je v mesecu maju že prejel bruto plačo v višini 1.489,06 evra. To je bilo za čas od od nastanka parlamenta do izvolitve za šefa vlade. Foto: Ana Kovač

Robert Golob je junija na račun prejel svojo prvo plačo kot predsednik vlade Republike Slovenije. Ker ga je državni zbor za mandatarja za sestavo nove vlade potrdil 25. maja, je za maj prejel sorazmerni znesek plače v višini 1.361,64 evra bruto, kažejo podatki, ki so nam jih poslali iz kabineta predsednika vlade.

Najvišjo plačo med vidnejšimi slovenskimi funkcionarji je za mesec maj še zadnjič pred iztekom mandata pričakovano dobil Janez Janša, in sicer 6.099,16 evra bruto. V kabinetu nekdanjega predsednika vlade je bruto znesek 5.000 evrov v mesecu maju preseglo še pet sekretarjev, dva pa sta se mu zelo približala.

Med ministri je najvišjo plačo za mesec maj prejel nekdanji minister za kulturo Vasko Simoniti - 5.915,41 evra. Drugo najvišje nakazilo med ministri je za maj dobil nekdanji minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek (5.881,76 evra), tretje mesto pa sta si z bruto plačo v višini 5.778,58 evra delila nekdanji notranji minister Aleš Hojs in nekdanji minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Zvonko Černač.

Najnižjo bruto plačo, 5.211,11 evra, je za mesec maj prejel nekdanji minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Adrijanič.

Simona Kustec, nekdanja ministrica za šolstvo, je za maj prejela bruto plačo v višini 5.589,42 evra. Helena Jaklitsch, nekdanja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu ter ob Kustečevi ena od dveh žensk v prejšnji vladi, je za maj dobila 5.503,45 bruto.