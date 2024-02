Znane so številke: toliko zdravnikov ne bo več delalo nadur

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je 15. januarja začel stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je 15. januarja začel stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom. Foto: Ana Kovač

Umiki soglasij v obeh kliničnih centrih v veljavo stopijo po 30 dneh.

V UKC Maribor so napovedali, da bodo tistim zdravnikom, ki so umaknili soglasja za nadurno delo, umaknili soglasja za delo drugje. Umik bo začel veljati istočasno kot umik soglasja za nadurno delo, so pojasnili.

"Vodstvo UKC Maribor se je sestalo z vodji klinik ter predstojniki oddelkov, kjer so se dogovorili, da so za organizacijo dela na posamezni kliniki oziroma oddelku zadolženi vodje klinik ter predstojniki posameznih oddelkov. Delo bodo organizirali na način, da bo potekalo čim bolj nemoteno," so poudarili.

V UKC Ljubljana pa doslej soglasij zdravnikom za delo pri drugih izvajalcih niso preklicali.

Soglasja za nadurno delo so sicer preklicali tudi nekateri zdravniki na primarni ravni zdravstva.

Direktor Zdravstvenega doma (ZD) Maribor Jernej Završnik je za STA pojasnil, da je soglasje za nadurno delo preklicalo 33 zdravnikov, kar predstavlja 15 odstotkov zaposlenih zdravnikov. Soglasje je po njegovih besedah preklicalo 60 odstotkov zdravnikov družinske medicine, kar za njih predstavlja velik izziv.

"Tega scenarija si ne želim predstavljati," je odgovoril na vprašanje, kaj to pomeni za delo v zdravstvenem domu. To namreč po njegovih besedah pomeni, da ni nadomeščanja in preventivnega dela, da bodo praktično delali po principu dežurne ambulante.

Preklic soglasij začne veljati 2. marca, je pojasnil direktor, ki upa, da bo sindikat Fides še pred tem sklenil dogovor z vlado, da "se to niti ne bo zgodilo".

Ob tem je napovedal, da bodo sicer v zavodu zdravnikom preklicali soglasje za delo drugje, kar pa da bo sicer povzročilo še dodatne težave. Završnik je sicer prepričan, da stavka ne naslavlja pravih stvari, saj bi se morali pogovarjati o kakovosti in učinkovitosti dela.

V enotah Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) pa je doslej soglasja za nadurno delo umaknilo 38 zdravnikov, kar predstavlja 13 odstotkov vseh zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov.

Preklici soglasij stopijo v veljavo v roku 30 dni, tako v tem mesecu ne pričakujejo večjih odstopanj. Kot trenutno kaže, zaradi umika soglasij v njihovih organizacijskih enotah ne bo nujne velike reorganizacije dela oziroma prilagajanja urnikov dežurstev v nujni medicinski pomoči, so pojasnili za STA.

Foto: Matic Prevc/STA



Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je 15. januarja začel stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.



Po več pogajalskih sejah z vladno stranjo, ki, sodeč po izjavah predstavnikov obeh strani, niso prinesla napredka, je glavni stavkovni odbor Fidesa na torkovi seji soglasno sprejel sklep, da v sredo vodstvom zdravstvenih zavodov predajo preklice soglasij za nadurno delo. Zdravniki bodo tako po besedah predsednika sindikata Damjana Polha delali največ 48 ur na teden. Prav tako ne bodo delali več kot 16 ur neprekinjeno. "To je povsem v skladu z evropsko direktivo o delovnem času," je pojasnil.