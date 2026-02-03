Znane podrobnosti uboja: 44-letnik pijan prišel z lova, vstavil naboje in med prerivanjem ustrelil svaka

44-letnega osumljenca, ki je v soboto zvečer na območju Črnomlja v naselju Bojanci pred družinsko hišo ubil 43-letnega moškega, ki je bil z ubežnikom v sorodu, so v ponedeljek popoldne prijeli, danes pa je novomeška policija predstavila prve ugotovitve kriminalistične preiskave. Izkazalo se je, da je osumljenec prišel pijan z lova in med prerivanjem ustrelil 43-letnega svaka.

Črnomaljski policisti so bili v soboto zvečer obveščeni o pretepu in nasilju v stanovanjski hiši na območju Bojancev. Na kraj je bilo napoteno večje število policistov, tudi policisti posebne policijske enote.

V stanovanjski hiši so našli mrtvega moškega, osumljenec pa je pobegnil. Po prvih ugotovitvah je oškodovanec v soboto popoldne z družino prišel na obisk k svoji sestri. Po 18. uri se je domov vrnil osumljenec, ki je bil s prijatelji na lovu. Vsi naj bi bili pod vplivom alkohola. Po odhodu prijateljev lovcev je sledil družinski prepir, je na izjavi za javnost povedal vodja Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto France Božičnik.

Sin je slišal, da oče v nabojnik vstavlja naboje

Nato je 44-letni osumljenec šel na počitek, okoli 20.30 pa se je vrnil v dnevno sobo in znova so se sprli. Kasneje se je jezen odpravil v zgornje prostore hiše, za njim pa je odšel njegov polnoletni sin. Ta je ugotovil, da se je oče zaklenil v sobo, slišal pa je tudi, da v nabojnik vstavlja naboje.

Ko je prišel iz sobe, je imel v rokah pištolo. Sin ga je skušal zaustaviti, pri čemer je oče ustrelil v strop. V tistem trenutku je sin želel očeta razorožiti, med prerivanjem pa je v zgornje prostore na pomoč fantu prišel še oškodovanec. Osumljencu je kljub temu uspelo sprožiti dva strela, pri čemer je eden oškodovanca zadel v prsni koš, kar je bilo zanj usodno. 44-letnik je nato zbežal iz hiše, še prej pa mu je sin odvzel orožje.

Stari znanec policije

Osumljenca, ki je bil na begu, so v ponedeljek popoldne prijeli hrvaški policisti. Trenutno je v pridržanju na Hrvaškem. 44-letnika je policija v preteklosti že obravnavala, in sicer zaradi nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe, za kar pa ni bil nikoli pravnomočno obsojen. Je član lovske družine, posedoval pa je tako zakonito kot nezakonito orožje. Trenutno je bil brezposeln, ravno v ponedeljek, ko so ga prijeli zaradi uboja, pa bi moral začeti novo službo.

Za kaznivo dejanje uboja je predvidena zaporna kazen od pet do 15 let, za nedovoljeno posest strelnega orožja pa do pet let zapora.