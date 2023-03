Znane podrobnosti nesreče na Kopah: oglasil se je dečkov oče

Včeraj smo poročali, da je na smučišču Kope mladoletno osebo pri padcu s sedežnice ukleščil tekoči trak in jo huje telesno poškodoval. Celjski policisti so v današnjem poročilu zapisali, da je deček utrpel lažje poškodbe. V poročilu med drugim navajajo, da je zaposleni, ki je videl padec trak takoj ustavil, oglasil pa se je tudi otrokov oče, ki trdi nasprotno.

Na smučišču Kope je včeraj ob 14.15 7-letnega dečka pri padcu ukleščil tekoči trak. Zdrsnilo mu je s sedeža sedežnice, padel je po tekočem traku ter se z roko zagozdil med trak in pločevinasti del tekočega traku, so sporočili celjski policisti in dodali, da je zaposleni, ki je videl padec, tekoči trak takoj izključil.

Medtem se je oglasil se je tudi dečkov oče Tilen Fidler, ki trdi, da zaposleni niso odreagirali takoj. "Ne vem zakaj sedežnice ni odgovorni upočasnil, da se lahko otrok vsede, kar se običajno naredi, še posebej ,ker ni bilo gneče in ker je bil majhen otrok. Ko je sin ležal na traku sedežnice še vedno niso izključili, tako da ga je vleklo naprej. Sin je ležal je z roko naprej, nato pa mu jo trak zagrabi in potegne noter," je opisal oče poškodovanega dečka.

"Žena mu ni mogla pomagati, klicala je na pomoč"

Deček je bil sicer na smučanju pa tudi ob vstopu na sedežnico skupaj z mamo, ki pa mu, kot je pojasnil Fidel, ni mogla pomagati, saj jo je sedežnica odrinila naprej in je bila preveč oddaljena. "Ker se moja žena ni vsedla na sedežnico, jo je le ta potisnila naprej v sneg. Kakšen meter in pol je bila oddaljena od sina in mu ni mogla pomagat. Cel čas je klicala in kričala na pomoč. Kljub temu da, je padel in mu je roko zgrabilo in je žena klicala na pomoč, naprave še vedno niso ustavili. Žena pravi, da v življenju, ni doživela hujšega, kot pa gledat, kako tekoči trak požira njenega sina," še opiše Fidler in doda, da so ukleščenega sina reševali vsaj 10 minut, okleščen pa je bil malo nad komolcem, kjer mu je roko tudi naj bolj poškodovalo."

Poškodovanega dečka so z reševalnim vozilom odpeljali v Radlje ob Dravi in nato s helikopterjem v UKC Maribor. Včeraj so celjski policisti sicer poročali, da se je deček huje poškodoval, po zadnjih podatkih, ki so jih posredovali danes pa je deček utrpel lažje poškodbe.