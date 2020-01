Znana je sedma generacija Mladih upov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani so zmagovalci razpisa po izboru strokovne komisije in spletnega glasovanja projekta Mladi upi. Zmagovalec spletnega tekmovanja je Vid Oštrbenk, strokovna komisija pa je izbrala dodatnih 12 prejemnikov finančnih sredstev za razvoj njihovih talentov.

Mladi upi s svojim trudom in uspehi predstavljajo vzor preostalim mladim v Sloveniji, zato jih v Zavarovalnici Triglav in Zavodu Vse bo v redu zavzeto podpirajo s projektom Mladi upi. V skladu finančnih sredstev jim je letos uspelo zbrati 50 tisoč evrov za uresničitev ciljev Mladih upov in podporo na njihovi poti navzgor.

Znanih je 13 mladih nadarjenih posameznikov s področja športa, umetnosti in znanosti. 12 jih je izbrala strokovna komisija, enemu pa je mesto med prejemniki finančnih sredstev zagotovilo spletno glasovanje.

Zmagovalec spletnega tekmovanja je Vid Oštrbenk

V sklopu oddaje Znan obraz ima svoj glas so javnosti vsak teden predstavljali zgodbe Mladih upov. Z željo, da jim pomagajo do uresničitve ciljev, so gledalci lahko glasovali za svoje favorite. Največ glasov podpore je prejel Vid Oštrbenk, ki tekmuje v kajaku na divjih vodah.

Vid za svoje cilje neutrudno trenira in se na treninge vozi tudi sto kilometrov daleč. Osvojil je že več kot 20 nazivov državnega prvaka, v prihodnjem letu pa se želi vključiti v reprezentanco ter se uvrstiti med prvih pet na evropskem prvenstvu v šprintu na divjih vodah.

Strokovna komisija izbrala 12 zmagovalcev

Strokovna komisija je izbrala dodatnih 12 prejemnikov finančnih sredstev za razvoj njihovih talentov. Zmagovalci po izboru strokovne komisije so: glasbenik Matej Štih, plesalec Kany Michel Obenga, glasbenik Jernej Mišič, glasbenik Vid Ibic, glasbenik Bratko Krivokapić, fizik Tevž Lotrič, matematik Lovro Drofenik, plezalka Lučka Rakovec, športnica Eva Alina Hočevar, športnica Klara Lukan, športnik Naj Mekinc in športnica Janja Šegel.