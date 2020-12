Zlatku povrnjen status kulturnika

Konec novembra je ljubljanski raper Zlatan Čordić - Zlatko prejel pismo ministrstva za kulturo, v katerem so mu sporočili, da so ga izbrisali iz razvida samozaposlenih v kulturi, čeprav je imel odločbo z veljavnostjo statusa do 31. julija 2022.

Upravno sodišče: Odvzem statusa je bil protipraven

Zlatko je takrat v svoji objavi na Facebooku zapisal, da mu ministrstvo očita, da je v zadnjem letu s svojimi javnimi aktivnostmi in delovanjem bistveni del svojega ustvarjalnega časa namenjal dejavnostim, ki niso povezane z izkazovanjem usposobljenosti za opravljanje kulturne dejavnosti, zaradi katere je bil vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi. Zlatko je navedbe označil za neresnične. Kot je pojasnil, je letos izdal 11. studijski album Julijan Mak.

Sodna klofuta avtoritarnosti Kot že veste, sta mi minister za kulturo Simoniti in njegova sodelavka Minka Jerebič...



Glasbenik se je na odločitev kulturnega ministrstva pritožil na Upravno sodišče. Kot je zapisal v današnji objavi, je sodišče "odločilo, da je bil odvzem statusa kulturnika protipraven, in odločbo ministrstva odpravilo, in to po hitrem postopku, ne da bi dalo ministrstvu sploh možnost, da odgovori, saj je bila odločba ministrstva že na pogled pomanjkljiva in protipravna".

Kaj bo storilo ministrstvo?

Kot nam je povedal Zlatkov odvetnik Dino Bauk, se proti odločbi upravnega sodišča ministrstvo za kulturo ne more pritožiti in je s tega vidika odločitev sodišča pravnomočna. "Odločba ministrstva je odpravljena, zadeva pa je vrnjena kulturnemu ministrstvu v ponovno odločanje," nam je dejal.

Kot pojasnjuje odvetnik Bauk, to pomeni, da lahko ministrstvo odloči, da postopek zoper Zlatka zaključi. "Glede na to, da kulturno ministrstvo ne zna pojasniti, zakaj mu je bil status odvzet. Lahko pa poskusijo znova, vendar je sodba pravno gledano pravnomočna," nam je še povedal.

Za pojasnila smo zaprosili tudi kulturno ministrstvo. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih dobimo.

Zlatko je sicer v svojem zapisu na Facebooku dejal, da državo predstavljamo vsi državljani, ki "volimo politike, ti pa so v službi nas samih. Torej naš kritičen odnos do njihovega neuspešnega dela nikakor ni napad zoper državo, temveč zaščita skupne prihodnosti. Naj bo ta primer dokaz, da je pravici lahko zadoščeno, če si to izborimo. Ostajam delaven kot mravlja, priden kot čebela in svoboden kot ptica," je sklenil.