Zjutraj ponekod že slana, čez dan tudi kakšna ploha

Jutro bo pretežno oblačno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije lahko pade kakšna kaplja dežja. Dopoldne se bo od severozahoda zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.

Popoldne bo na Primorskem precej jasno, drugod bo nekaj spremenljive oblačnosti, možna bo še kakšna kratkotrajna ploha. Ponekod v notranjosti bo zapihal severni do vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Veter bo zvečer ponehal, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (ARSO).

Temperature pod ničlo, ponekod tudi slana

V četrtek dopoldne bo dokaj jasno, zjutraj bo marsikje v notranjosti države slana. Čez dan se bo oblačnost povečala. Jutranje temperature bodo od -2 do 2, ob morju do 6, najvišje dnevne od 10 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Čaka nas lep konec tedna

V petek bo sončno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj oblačnosti. V soboto bo sprva precej jasno, čez dan v notranjosti Slovenije zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja.