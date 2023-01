Zaznava korupcije: Slovenija na zgodovinskem dnu

"Ugotovitve letošnjega indeksa zaznave korupcije so zelo skrb vzbujajoče in v Transparency International (TI) Slovenia menimo, da se bo, če vsakokratni odločevalci še naprej ne bodo izvajali ničelne tolerance do korupcije, trend nadaljeval. Vsak posameznik lahko doprinese svoj del k večji integriteti v družbi tudi s tem, da zahteva to ničelno toleranco od odločevalcev," je povedala Neža Grasselli, predsednica TI Slovenia.

Slovenija je v desetih letih nazadovala za skupno pet točk in ostaja občutno oddaljena od povprečja EU (povprečna ocena Indeksa držav članic: 64) in povprečja Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), kjer je povprečna ocena Indeksa držav članic 67.

Zgolj besede v boju proti korupciji niso dovolj

Grassellijeva je ob tem poudarila tudi, da je vlada v zadnjem letu večkrat javno poudarila, da naj bi se končno postavilo v ospredje tudi preprečevanje korupcije.

"Vendar za obrnitev negativnega trenda ne zadoščajo zgolj izjave na načelni ravni, ampak so potrebni tudi konkretni koraki," je med drugim opozorila in poudarila, da je treba za kakovostno prenovo resolucije k prenovi pristopiti sistematično. Obenem izhajati iz že narejenih analiz oziroma analize, kjer te še ne obstajajo, narediti in na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja in primerov dobrih praks identificirati pomanjkljivosti in jih nasloviti na ustrezen način.

Indeks 2022 razkriva, da večina od 180 ocenjenih držav sveta v zadnjem desetletju ni napredovala v boju proti korupciji in da je več kot dve tretjini držav ocenjenih z manj kot 50 točkami (lestvica gre od nič (zelo koruptivna država) do 100 (zelo čista država)). Foto: www.transparency.org/cpi

Zaradi korupcije več nasilja in konfliktov

Transparency International ob objavi letošnjih rezultatov poudarja tesno prepletenost korupcije, konfliktov in varnosti. Letošnja analiza je med drugim pokazala, da države, ki na indeksu CPI dosegajo slabše rezultate, dosegajo slabše rezultate tudi na Globalnem indeksu miru.

Lani sta bili Slovenija in Danska edini državi med desetimi najbolj mirnimi po oceni Globalnega indeksa miru, ki sta zdrseli po lestvici. Tako zdrs Slovenije kot Danske gre med drugim na račun kazalnika o nemirnih demonstracijah.

"Imamo srečo, da živimo v državi, kjer vlada mir. A zavedati se moramo, da to ni samo po sebi umevno. Za ohranjanje miru je nujno, da se med drugim ves čas aktivno trudimo tudi za preprečevanje korupcije," je povedala Maruša Babnik, generalna sekretarka TI Slovenia.

Od svojega začetka leta 1995 je indeks zaznave korupcije postal vodilni svetovni indikator korupcije v javnem sektorju. Indeks ocenjuje 180 držav in območij po vsem svetu na podlagi dojemanja korupcije v javnem sektorju, pri čemer uporablja podatke iz 13 zunanjih virov, vključno s Svetovno banko, Svetovnim gospodarskim forumom, zasebnimi podjetji za oceno tveganj in svetovanje, možganskimi trusti idr. Ocene odražajo stališča strokovnjakov in poslovnežev.