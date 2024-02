Zdravniška stavka: število čakajočih je v tem času celo nekoliko upadlo

Zaradi stavke zdravnikov so bili v zadnjem mesecu odpovedani nekateri pregledi in posegi, kljub temu pa statistika za zdaj ne kaže povečanega števila čakajočih. Njihovo število se je celo nekoliko zmanjšalo. Podatki NIJZ tudi kažejo, da je bilo v času stavke preklicanih manj terminov kot v enakem obdobju lani, izpeljanih pa je bilo celo več.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo (NIJZ) je bilo januarja 2023 v zdravstvu odprtih 1.532.779 naročil za zdravstveno storitev, leto pozneje, natančneje 9. februarja, za katerega so zadnji dostopni podatki, pa 1.494.609.

Zmanjšanje odprtih naročil kažejo tudi podatki za čas od 15. januarja, ko se je začela stavka, do 9. februarja. Medtem je bilo v enakem obdobju lani, torej od 15. januarja do 9. februarja 2023, število odprtih naročil zdravstvenih storitev ves čas približno enako.

Podatki tudi kažejo, da je bilo od 15. januarja do 9. februarja letos preklicanih manj naročil zdravstvenih storitev kot v enakem obdobju lani, in sicer za nekaj več kot pet tisoč. Od 15. januarja do 9. februarja lani je bilo namreč preklicanih 58.682 naročil, v enakem obdobju letos pa 53.100, kažejo podatki NIJZ.

Med stavko so zdravniki naredili več

Med stavko so zdravniki tudi izvedli več naročil kot v enakem obdobju lani. Od 15. januarja do 9. februarja lani so izpolnili 387.959 naročil, v enakem obdobju letos pa 439.757 ali 13,4 odstotka več. To na NIJZ pripisujejo večjemu številu naročil, ki so v tem obdobju imela okviren ali točen datum.

V enakem obdobju je bil lani sicer v veljavi ukrep enega od interventnih zakonov, sprejetih v času ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, ki je izvajalcem v javni zdravstveni mreži omogočil plačevanje vseh opravljenih zdravstvenih storitev. Ker ukrep ni prinesel želenih učnikov, so ga lani poleti spremenili, tako da so po izvedbi plačane le določene zdravstvene storitve. Letos pa nabora storitev, ki bodo plačane po izvedbi, ne bo več določala zakonodaja, ampak po napovedih uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja letos.