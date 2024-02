Pravice zdravnikov na eni in pravice pacientov na drugi strani: kje je meja?

Aktualna zdravniška stavka je številnim pacientom povzročila nevšečnosti, v svojem bistvu pa je dodobra razgalila lovljenje ravnotežja med pravicami stavkajočih in pravicami pacientov. Dejstvo je, da imajo zdravniki pravico do stavke, hkrati pa imajo bolniki pravico do oskrbe. Dejstvo je tudi, da lahko nedelovanje zdravstvenih storitev dotičnim pacientom povzroči velikansko zdravstveno škodo, tudi tisto najhujšo. Če menite, da vam je bila v času zdravniške stavke tako ali drugače kršena pravica, vam bo še kako prav prišla pravna pomoč .

V skladu s 77. členom ustave je pravica do stavke zagotovljena kot človekova pravica, njeno uresničevanje pa se lahko določi in celo omeji z zakonom. A po drugi strani imajo tudi pacienti pravico do dostopa primerne, kakovostne in varne obravnave.

Zakon o zdravniški službi tako veleva, da je zdravnik med stavko dolžan izvajati tiste zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt.

Poleg tega morajo zdravniki nemoteno opravljati vse zdravstvene storitve za otroke do 18. leta starosti in bolnike, starejše od 65 let, vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom ter ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, navajajo pri ZZZS.

Številni postavljeni pred dejstvo, ko plačujejo za zdravstvo, a storitev ne morejo koristiti

Po podatkih ZZZS je povprečni zavarovanec v letu 2022 plačal 2805 evrov obveznega zdravstvenega zavarovanja. Od zapisane številke jih je velika večina plačevala tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje v višini približno 420 evrov na leto. Številni pacienti so bili v aktualni stavki zdravnikov postavljeni pred dejstvo, ko plačujejo za zdravstvo, a storitev ne morejo koristiti.

Dejstvo je, da smo priča številnim primerom nedostopnosti do ambulant na primarni ravni. Številni pacienti so bili v zadnjem obdobju tako ali drugače prikrajšani za zdravstvene storitve. Pacientove pravice so okrnjene predvsem v luči prestavljanja terminov obravnav, pregledov in operacij. Omeniti velja pomanjkanje zdravnikov ter oteženo elektronsko in telefonsko komunikacijo. Povsem možen scenarij je tudi, da se bodo težave zaradi stavke v vsem obsegu pokazale šele v prihodnjih mesecih zaradi prestavljanja terminov na poznejši čas.

Rešitev je zelo enostavna, skriva pa se v zavarovanju pravne zaščite. Za kaj pravzaprav gre? Zavarovanje pravne zaščite v praksi pomeni, da so zavarovancem kriti vsi stroški, ki nastanejo v primeru morebitnih sodnih postopkov doma ali v tujini.

Kako ukrepati, če menite, da vam je kršena pravica?

Da ohranimo zdravje, si je treba v prvi vrsti zagotoviti varnost. V vsakdanjem življenju na nas namreč preži veliko nevarnosti in vsem se žal ni mogoče izogniti oziroma jih vnaprej predvideti. Tako je pravico nemalokrat treba iskati pri odvetniku in na sodišču, kar za sabo potegne ogromno stroškov, ki si jih številni, še posebej po plazu nenehnih podražitev, enostavno ne morejo več privoščiti.

Če ne morete do zdravnika zaradi stavke ali denimo če ste zaradi nedelovanja zdravnika utrpeli zdravstveno škodo, vam lahko pomaga zavarovalnica ARAG . V primeru odškodninske odgovornosti ustanove/zavoda vam bo zavarovalnica ARAG (v okviru splošne odškodninske pravne zaščite) krila odškodninsko tožbo zoper ustanovo, ki ni zagotovila potrebne pomoči.

Rešitev je lahko preprosta

Zakaj zavarovanje pravne zaščite? Morda se boste že jutri znašli v položaju, v katerem bi se lahko zanesli izključno na pomoč profesionalca, in morda si takrat ne boste mogli privoščiti odvetnika, lahko pa si privoščite zavarovanje pravne zaščite, ki krije morebitne odvetniške in sodne stroške.

V vsakem primeru velja, da so stroški, ki bi jih odšteli za tarife sodnih postopkov oziroma odvetnika, v primerjavi z zavarovanjem pravne zaščite precej višji.

Naj vam pri tem pomaga ugledna zavarovalnica ARAG, ki ponuja zavarovanje pravne zaščite. Po domače povedano ponujajo zavarovanja, ki v primeru, da se znajdete v sodnem ali zunajsodnem sporu, omogočajo, da so vaši stroški kriti. Podjetje ARAG je na slovenski trg vstopilo leta 2004 in Slovencem kot prvo in še danes edino ponudilo zavarovanje pravne zaščite.

Veliko primerov iskanje pravne zaščite na področju socialne varnosti

V zavarovalnici ARAG opažajo, da ljudje s sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite zelo pogosto iščejo pravno varnost zaradi varovanja pravic v razmerju do institucij, ki naj bi zagotavljale socialno varnost, kot sta zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavod za zdravstveno zavarovanje. Tako njihovim strankam zavarovanje omogoča, da se s pomočjo odvetnika pritožijo na odločbe, ki jih izdajajo te ustanove.

Položajev, ko morajo ljudje tako ali drugače iskati pravno zaščito v povezavi s socialno varnostjo, je veliko in so pogosti. Na primer v povezavi z zdravstvom ARAG krije morebitne spore z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, če vam na primer zavrnejo zdravljenje v tujini, rehabilitacijo v zdravilišču, vam po 30 dneh bolniškega dopusta tega ne podaljšajo …

Polico lahko vsak posameznik oblikuje povsem po svoji meri. Osnova je paket Varnost, ki je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in pokriva osnovne potrebe zasebnega življenja. V paket so poleg sklenitelja zavarovanja vključeni v skupnem gospodinjstvu živeči zakonec ali življenjski partner ter otroci (če še niso dopolnili 27 let in se ne preživljajo samostojno) na zasebnem in poklicnem področju.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila naslednje stroške: odvetniške stroške,

stroške od sodišča imenovanih izvedencev,

stroške prič in tolmačev,

dodatne materialne stroške (fotokopiranje ...),

sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,

polog varščine do sto tisoč evrov,

potne stroške za sojenje v tujini,

stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,

Kako zavarovanje pravne zaščite deluje v praksi?

V primeru pravne težave pokličete zavarovalnico, ki vam glede na vrsto težave svetuje, na katerega odvetnika se obrnite, po dogovoru z zavarovalnico pa lahko izberete tudi svojega pravnega zastopnika. Z njim se nato pogovorite o naslednjih korakih, zavarovalnica pa prevzame kritje stroškov. Poleg tega z zavarovanjem pravne zaščite pridobite še možnost brezplačnega nasveta odvetnika enkrat na mesec, vključeni pa so tudi stroški nasprotne smeri v primeru, da pravdni postopek na sodišču izgubite. Plačate lahko minimalno mesečno premijo za vse družinske člane in se tako v celoti izognete visokim sodnim ter odvetniškim stroškom, ob sklenitvi zavarovanja pa boste pridobili še dostop do najpogosteje uporabljenih vzorčnih pogodb, ki jih le dopolnite s svojimi podatki in tako hitro ter enostavno sami rešite svoje pravne zagate.

Ker zavarovanje pravne zaščite krije tudi stroške v tujini, na primer med smučanjem v Avstriji ali letovanjem v Grčiji ali na Hrvaškem, ga lahko uporabite v primeru odškodninskega zahtevka, če se poškodujete na smučišču ali v prometni nesreči.

Zavarovanje pravne zaščite zase in za svoje najbližje lahko hitro in preprosto v nekaj korakih sklenete kar prek spleta, ob tem pa je treba opozoriti, da se je treba zavarovati pravočasno. Zavarovanje pravne zaščite kot tudi vsa druga zavarovanja namreč ne velja za primere, ki so se zgodili pred začetkom zavarovanja. Ob tem je pri posameznih tveganjih treba upoštevati čakalno dobo, to je časovno obdobje, ki mora preteči od začetka zavarovanja, da začne veljati zavarovalno kritje. Za zavarovalne primere, ki nastopijo v času čakalne dobe, kritja ni.

Pravna pomoč tudi na drugih področjih življenja in vsakdana

Položajev, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko, razširjeni pa so na vsa področja našega življenja in vsakdana – službo, družino, promet in nepremičnine. Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje. Zato si lahko izberete tako zavarovanje, kot vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K osnovnemu paketu Varnost lahko pri zavarovalnici ARAG po želji dodate še štiri dodatne pakete.

Služba

Ste kdaj pomislili na vse položaje, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu? Lahko se zgodi, da vas delodajalec neupravičeno odpusti, vam zniža plačo ali je sploh ne izplača, ne izplača regresa, vam ne plačuje prispevkov ali nekdo nad vami izvaja mobing. Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali?

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa in drugega), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet

Pomislite na položaje, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, da boste v sporu z zavarovalnico, da boste dobili kazen za prehitro vožnjo ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.