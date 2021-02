Zdravniki tarče groženj, na pomoč so morali poklicati varnostnike #video

"Ste banda in mafija. Pretepli in oklofutali vas bomo." S takšnimi grožnjami in pritiski se v zadnjih dneh srečuje zdravstveno osebje, ki izvaja hitro testiranje na vstopnih točkah zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor. Povod za takšne žalitve pa predstavljajo lažne trditve, ki so se v zadnjih dneh kot požar razširile po družbenih omrežjih, in sicer da za testiranje na koronavirus zadostuje bris žrela.

Nejevoljni posamezniki so zato od zdravstvenega osebja na vsak način zahtevali, da jim brisa ne jemljejo iz nosu. Posredovati je morala celo policija, od danes pa za red in varnost skrbijo tudi varnostniki, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Zaradi lažnih trditev so deležni groženj in pritiskov

V času, ko so zdravstveni delavci na točkah za odvzem brisa še posebej obremenjeni, se na njih zgrinja plaz groženj, pritiskov in psihičnega nasilja. " Grožnje na družbenih medijih, da naj nas pobijejo, da nas naj pretepejo, oklofutajo, da smo banda, da smo mafija," našteva pomočnik direktorja Zdravstvenega doma dr. Adolfa Aleksander Jus. Vse to zaradi lažnih trditev, ki so se razširile po družbenih omrežjih glede samega načina odvzema brisa.

Številni udeleženci testiranj zaradi lažnih informacij zdaj zahtevajo odvzem brisa iz žrela, česar pa na vstopnih točkah ne izvajajo. Foto: Planet TV

Mnogi tako zdaj zahtevajo odvzem brisa iz žrela, česar pa na vstopnih točkah ne izvajajo, saj sledijo navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in ministrstva za zdravje. "Bris žrela lahko odvzamemo samo na podlagi pridobljenega mnenja specialista za ušesa, nos in grlo ter osebnega zdravnika na podlagi zdravstvenega kartona, ki ga izda omenjeni specialist," pojasnjuje Jus.

Odvzem brisa iz žrela samo v posebnih primerih

V Zdravstvenem domu Murska Sobota podobnih težav še niso zaznali, a pravijo, da so se v zadnjem času tudi pri njih pojavila vprašanja o odvzemu brisa iz nosno-žrelnega prostora. "Ko smo začeli pred dvema tednoma testirati učitelje, se je sicer pojavilo malo več vprašanj in debat na to temo," pravi direktorica murskosoboškega zdravstvenega doma Edith Žižek Sapač.

A po navodilih pristojnih tudi v tem zdravstvenem domu brise iz žrela odvzamejo le v primeru medicinskih indikacij. "Na primer, če ima oseba nek problem v nosu, zaradi česar ni mogoče odvzeti brisa, če je nos zakrvavel ali če je imel človek izkušnjo, da se mu kri ni ustavila, ali podobne težave," pojasnjuje Žižek Sapačeva.

Za red in mir na vstopni točki po novem skrbi varnostnik

V prej omenjenem mariborskem zdravstvenem domu so v začetku tedna, ko se je pojavil večji incident, takoj ukrepali. O dogodku so obvestili policijo, od danes pa je na vstopni točki za testiranje tudi varnostnik, ki skrbi za red in varnost. "Doživeli smo snemanje s strani neke osebe, in sicer tako na vstopni točki kot na množičnem testiranju, kasneje pa še pošiljanje sporočil ter objavljanje na družbenih omrežjih, posledica tega pa so bile grožnje na družbenih omrežjih," pojasnjuj Jus.