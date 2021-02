Odpira se več trgovin in storitev, obvezno testiranje za zaposlene #video

V soboto se odpira več trgovin in storitev, med drugim vse prodajalne in servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov, vendar ob rednem tedenskem testiranju zaposlenih. To bo za dejavnosti, ki so lahko odprte že zdaj, obvezno od 12. februarja naprej, je povedala Ajda Cuderman z gospodarskega ministrstva.

Nov odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki ga je danes sprejela vlada, določa, da še naprej na območju celotne Slovenije ostajajo odprte enake prodajalne in storitve kot doslej, dodaja pa se nove izjeme. "Trenutne epidemiološke razmere, ki so posledica vedno bolj odgovornega ravnanja državljanov in državljank, so omogočile sproščanje oskrbe z blagom in storitvami, ki jih potrebujemo in pričakujemo," je povedala državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, piše STA.

Foto: Vlada RS

Bodo pa zaposleni v določenih dejavnostih morali enkrat tedensko opraviti testiranje na novi koronavirus. Te dejavnosti so prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pa tudi prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, trgovine z otroškim programom, tržnice, vse prodajalne in servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže.

Foto: Vlada RS

Za tiste trgovine in dejavnosti, ki lahko obratujejo že zdaj, bo testiranje zaposlenih potrebno od 12. februarja naprej, je še povedala Cudermanova.

Za nekaj dejavnosti pa odlok zahteva negativni test tako za zaposlene kot za potrošnike. Med temi je omenila storitve nepremičninskega posredovanja, storitve higienske nege, ki niso storitve frizerskih salonov ali medicinske pedikure oz. manikure, individualne storitve strokovnega oz. poslovnega izobraževanja in usposabljanja ter storitve salonov za nego živali, piše STA.

Foto: Vlada RS

Foto: Vlada RS

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je ob robu današnjega obiska Haloz povedal, da ga veseli, da so po dveh dneh intenzivnih razprav na vladi prišli do tega, da so se odločili najprej na celotnem območju Slovenije odpreti vrtce in prvo triado osnovnih šol, kar je prvi korak k normalizaciji življenja.

Ob tem je opozoril, da moramo vsi skupaj še naprej paziti na to, da bomo s spoštovanjem ukrepov pripeljali do tega, da se epidemiološke razmere izboljšajo in da bo število novookuženih začelo še bolj padati. "Zavedati se moramo, da je ob sproščanju šol treba biti izredno previden tudi pri sproščanju gospodarskih aktivnosti," je dodal.

"Odpira se glavnina dejavnosti, vendar pod pogojem, da se morajo vsi zaposleni, ki so v stiku s strankami, najmanj enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom," pa je že sinoči za STA povedal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Branko Meh. Za stranke testiranje ne bo pogoj.

"Če ne bomo odgovorni, se lahko stvari spet hitro obrnejo na slabše," je posvaril minister Počivalšek in dodal, da bo stroške testov pokrila država, organizacijsko pa bodo v sodelovanju z gospodarstvom stvari rešili na način, kot so to naredili z zaposlenimi v šolstvu.

V salonih proti obveznim hitrim testom za zaposlene in stranke. Novinar: Denis Malačič/Video: Planet.

Celotna država ena regija

Premier Janez Janša je včeraj napovedal odprtje vrtcev in šol do tretjega razreda po celotni Sloveniji. Foto: STA Vlada je sicer včeraj sprejela, da bo pri sprejemanju ukrepov za omejitev širjenja epidemije zajemala celotno državo kot eno regijo. Ta je zdaj obarvana rdeče. Za prehod v oranžno fazo morata biti izpolnjena dva pogoja. Število hospitaliziranih oseb mora biti nižje od tisoč, kar smo dosegli včeraj, ob tem pa mora biti povprečje dnevno potrjenih okužb v zadnjih sedmih dneh prav tako nižje od tisoč. Po podatkih NIJZ je včeraj povprečje znašalo 1.179.

Za torek je tako predvideno odpiranje šol za vse učence prve triade po Sloveniji, predšolski otroci pa se bodo vrnili v vrtce. Na drugi strani pa še vedno ostaja v veljavi omejitev prehajanja občinskih in regijskih mej. Sproščanje tega ukrepa je predvideno v oranžni fazi.

Veseli, da so na vladi prisluhnili številnim opozorilom

Po sestanku so bili predstavniki gospodarstva z dogovorjenim zadovoljni, je dejal Meh. Veseli jih, da je vlada prisluhnila številnim opozorilom, da zaprte dejavnosti niso viri okužb, ter da se pojavljata delo na črno in nelojalna konkurenca, poroča STA. Morebitno dodatno sproščanje ali ponovno zaostrovanje pogojev v prihodnjih tednih bosta odvisna od epidemiološke slike, je še dodal.