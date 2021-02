Stanje po regijah: tako malo jih ni bilo v bolnišnicah že tri mesece

Primerjava tedenskega prirasta med 2. februarjem in 27. januarjem. Rjava barva predstavlja višji prirast, zelena pa upad.

Podatki aktualnega tedna kažejo na postopno umirjanje epidemije novega koronavirusa pri nas. Število dnevno potrjenih primerov okužbe pada, ob tem pa se zmanjšuje tudi število hospitaliziranih oseb, ki je po dolgem času padlo pod tisoč.

Trenutno je hospitaliziranih 989 oseb, kar je prvič po lanskem 4. novembru, da se je število pacientov v bolnišnicah zaradi covid-19 spustilo pod štirimestno število.

Po treh mesecih znova pod tisoč

Z manj kot tisoč hospitaliziranih oseb je po vladnem semaforju sproščanja ukrepov izpolnjen prvi pogoj za prehod v oranžno fazo. Povprečje novo potrjenih primerov je v zadnjih sedmih dneh višji od tisoč, kar predstavlja drugi pogoj. Po podatkih Sledilnika covid-19 je povprečje v zadnjih sedmih dneh 1.145,1 okužbe dnevno.

Kot je po današnji seji vlade dejal premier Janez Janša, sproščanja ne bodo več vezana na regije, ampak skupno na celotno državo. Šole za prvo triletje in vrtci bodo tako naslednji teden odprti po vsej Sloveniji.

Kaj prinaša oranžna faza?

Po vladnem modelu se v oranžni fazi odpirajo preostali razredi osnovne šole in zaključni letniki šole po programu C, na fakultetah pa se sprostijo izpiti in seminarji do deset ljudi. Ob tem je predvideno tudi odprtje nekaterih preostalih servisnih dejavnosti in trgovin, ponovno se sprosti zbiranje do deset oseb ob upoštevanju navodil NIJZ. Prav tako se odpravi prepoved prehoda občinskih meja.

Predstojnik Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Mario Fafangel vladi predlaga, da odpravi omejitve gibanja med občinami. Foto: STA Na današnji novinarski konferenci je predstojnik Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Mario Fafangel dejal, da predlagajo odprtje šol za učence do 5. razreda za vse regije in ukinitev omejitve gibanja na regije in občine.

Dodal je, da ponekod v regijah močno zaniha epidemiološka krivulja, čeprav ni večjih odstopanj v podatkih, kar je treba razumeti z vidika majhnosti Slovenije. Zato epidemiologi priporočajo ukrepe, ki zaobidejo klasični semafor, kot ga je postavila vlada za sproščanje omejitvenih ukrepov. Tako predlagajo, da so šole v vseh regijah odprte za učence do 5. razreda ter da se ukine omejitev gibanja na regije in občine.

Le še dve regiji črni

Po novem sta v črni fazi le še dve regiji. To sta posavska in jugovzhodna slovenija, kjer pa je tudi mogoče opaziti umiranje epidemije, vse ostale pa so v rdeči fazi.

Najmanj okuženih na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih sedmih dneh imajo v zasavski regiji, sledita pa jih savinjska in koroška, pod povprečjem pa je še podravska regija.

Ob zasavski regiji, kjer je tedenski prirast upadel za skoraj 40 odstotkov, je velik upad zabeležila še goriška regija. Skupno so od 12 regij v zadnjem tednu prirast zabeležile štiri. Najvišji je bil na Koroškem, in sicer skoraj 32-odstoten.

Za ogled tedenskega prirasta je potrebno v spodnji grafiki izbrati zavihek "Tedenski prirast".