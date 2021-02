Projekcija: Slovenija v oranžno fazo že v sredo

Poleg tega oranžna faza pomeni, da se v regijah z ugodnejšo epidemiološko situacijo odprejo nekatere servisne dejavnosti, trgovine, omogočeno je zbiranje do 10 ljudi ob upoštevanju usmeritev Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), na fakultetah bi potekali izpiti in seminarji za do 10 udeležencev, piše STA.

Kriterija za prehod države iz rdeče v oranžno fazo epidemije je manj kot tisoč covidnih bolnikov v bolnišnicah ter povprečje manj kot tisoč novookuženih na dan v zadnjem tednu. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov se je pod tisoč spustilo že v sredo, v četrtek so po dolgem času beležili manj kot tisoč potrjenih okužb v enem delovnem dnevu.

Reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi okužbo prenese en okuženi z novim koronavirusom, se je po izračunih IJS spustilo na 0,9. V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec, v drugem valu pa doslej približno tretjina prebivalstva oz. štirikrat toliko, kot je bilo potrjenih primerov. Trenutno je kužnih približno tri odstotke prebivalstva oz. približno vsak 30. prebivalec, še navajajo na IJS, piše STA.

Foto: Vlada RS

Inštitut za mikrobiologijo brez novih potrditev angleške različice koronavirusa

Iz Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete so medtem sporočili, da med 480 vzorci, ki so bili odvzeti med 11. in 24. januarjem in so pri njih potrdili okužbo z novim koronavirusom, niso našli angleške različice koronavirusa. Doslej so angleško različico s sekvenciranjem genoma našli pri treh vzorcih, ki so bili vzeti od 1. do 11. januarja.

Med vzorci, ki so bili odvzeti med 11. in 24. januarjem in so jih analizirali na inštitutu, je bilo 65 odstotkov vzorcev iz osrednjeslovenske regije, 16 odstotkov iz goriške regije, pet odstotkov iz jugovzhodne, posavske in zasavske regije, po odstotek pa iz gorenjske, obalno-kraške, podravske in savinjske regije, piše STA.

Pri teh vzorcih angleške različice novega koronavirusa niso potrdili, prav tako ne južnoafriške ali brazilske, piše na spletni strani inštituta. Vse tri različice namreč veljajo za bolj kužne.

Našli 16 vzorcev, kjer bi lahko šlo za angleško različico

V laboratorijih inštituta ter Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so sicer od 24. do 26. januarja za dva tedna nazaj s posebnimi PCR testi analizirali določen del vzorcev, ki so bili pozitivni na novi koronavirus. Med 877 vzorci so našli 16 vzorcev, kjer bi lahko šlo za angleško različico novega koronavirusa, je 27. januarja povedala direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik. Pri teh vzorcih so s analizo sekvence celotnega genoma ponovno preverili, ali gre dejansko za angleško različico koronavirusa, piše STA.

S tem želijo tudi preveriti, kako točni so ti posebni PCR testi, ki poleg okužbe z novim koronavirusom določijo tudi, ali gre za kužnejši sev. Več kot 2000 tovrstnih PCR testov je Slovenija dobila od Slovaške, premier Janez Janša pa je pred tedni napovedal, da bo tudi Slovenija šla v nakup teh testov.

Foto: Ana Kovač

Rezultate sekvenciranja bodo pristojni predstavili predvidoma v začetku prihodnjega tedna. Prav tako bodo predvidoma v začetku prihodnjega tedna predstavili končno poročilo verifikacije hitrih testov, ki jih je država kupila od podjetja Majbert Pharm za potrebe množičnega testiranja prebivalstva. Verifikacijo testov je NLZOH izvedel po navodilu ministrstva za zdravje potem, ko so se pojavili dvomi o zanesljivosti teh testov, piše STA.

Pred dvema tednoma so sporočili, da so omenjeni testi občutljivi in specifični. Občutljivost hitrih antigenskih testov, ki pove, kolikšen je delež vzorcev, ki so bili pozitivni tako s PCR kot hitrim antigenskim testom, je bila v celotni skupini preiskovancev - tako simptomatskih kot tistih brez simptomov - 81,68-odstotna, navajajo v NLZOH. Medtem ko je bila specifičnost hitrih testov, ki pove, kolikšen je delež vzorcev, za katere je PCR test pokazal negativno in so bili negativni tudi s hitrim testom, 99,59-odstotna.

Niso pa dotlej zaključili testiranj v skupini preiskovancev brez simptomov, v kateri so analizirali 18 vzorcev, s čimer niso dosegli ciljnega števila 50 PCR pozitivnih preiskovancev. Se je pa pri analizi 18 vzorcev pokazalo, da je bila občutljivost hitrih testov 44,44-odstotna. Končne podatke o občutljivosti hitrih testov pri asimptomatskih osebah naj bi tako predstavili v prihodnjem tednu, še piše STA.