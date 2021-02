Dokončno potrdili angleško različico koronavirusa v Sloveniji

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, hrano in okolje so potrdili angleško različico novega koronavirusa v decembrskem vzorcu, pri katerem so v začetku januarja poročali o zelo verjetni prisotnosti tega novega tipa virusa. Z uporabo drugačnega načina sekvenciranja jim je uspelo prebrati celotni virusni dedni zapis, ki se ujema z angleško različico.

Oseba je pripotovala iz Anglije decembra lani, tako je to do zdaj najzgodnejši potrjeni vnos angleške različice v Slovenijo, so danes po navedbah STA sporočili iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, hrano in okolje (NLZOH).

V NLZOH so pred dvema tednoma za STA potrdili, da so v vzorcu brisa osebe, ki je pripotovala iz Anglije, našli novi koronavirus, ki je zelo podoben novi angleški različici. Kot so pojasnili, se deli vzorca, ki so jih lahko analizirali, povsem ujemajo z angleško različico, niso pa mogli pridobiti celotne sekvence genoma, zato tega niso mogli povsem potrditi.

V enem letu, odkar se novi koronavirus širi po vsem svetu, je nastalo veliko različnih različic tega virusa. Nastale so, ko se med namnoževanjem virusa stari genom uporabi kot matrica, na kateri se delajo nove kopije dednega zapisa, navajajo v NLZOH. Večina teh sprememb ne vpliva na obnašanje virusa, občasno pa se pojavi različica virusa, ki se zelo dobro razširja in zato postane posamezna veja bolj opazna, piše STA.

Različica se uradno imenuje VOC-202012/01

Različica dobi nato tudi svoje uradno poimenovanje. Uradno se angleška različica imenuje VOC-202012/01. Nova angleška različica ima na genomu spremenjenih 23 mest. Za primerjavo, genomi virusov, ki so bili v Sloveniji analizirani v začetku prvega vala, so imeli pet ali sedem od 30 tisoč črk v celotnem dednem zapisu drugačnih kot virus iz kitajskega Wuhana, kjer se je epidemija začela.

Običajno se najbolje ohranjajo spremembe v delu dednega materiala, ki ima zapis za bodico, saj je pomembna za virusov obstoj. Tudi pri novi angleški različici je tako in v tem delu dednega zapisa je osem sprememb, so še pojasnili v NLZOH.

Našli 16 vzorcev

V NLZOH so poleg tega za nazaj preverjali tudi prisotnost angleške različice novega koronavirusa s posebnimi PCR-testi. Direktorica laboratorija Tjaša Žohar Čretnik je prejšnji teden pojasnila, da so ob ponovnem analiziranju 877 vzorcev našli 16 vzorcev, kjer bi lahko šlo za angleško različico novega koronavirusa. Rezultate morajo potrditi še s sekvenciranjem. Kot je dejala, za zdaj kaže, da se ta različica virusa po državi ni zelo razširila in je bilo vnosov očitno več.