Strokovnjaki niso našli slovenske različice koronavirusa #video

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so za STA pojasnili, da doslej pri analizi novega koronavirusa niso našli posebne različice, ki bi bila značilna le za Slovenijo. Prihodnji teden bodo predvidoma znani rezultati sekvenciranja vzorcev, pri katerih so s posebnimi PCR-testi ugotavljali angleško različico koronavirusa.

V preteklih dneh so namreč na Institutu Jožef Stefan zapisali, da je mogoče, da v Sloveniji že imamo bolj kužno slovensko različico novega koronavirusa. Na NLZOH pa navajajo, da so novi koronavirusi, ki so jih doslej sekvencirali, torej analizirali sekvence genoma virusa, podobni tistim, ki se širijo tudi po Evropi, imajo pa nekatere spremembe, za katere je dokazano, da povzročijo, da se virus hitreje namnožuje, zato ga je več v dihalih in se zato verjetno tudi bolje prenaša, so pojasnili za STA.

V NLZOH sicer opravijo analizo sekvence genoma pri manj kot odstotku vseh vzorcev, ki so pozitivni na okužbo z novim koronavirusom, a ta delež nameravajo v prihodnje skladno z napotki Evropske komisije povečati. Evropska komisija namreč priporoča, da bi v laboratorijih zaradi novih različic koronavirusa okrepili sekvenciranje genomov virusov v vzorcih.

V nacionalnem laboratoriju in tudi Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo pa sekvencirajo tudi vzorce, pri katerih so s posebnimi PCR-testi, ki jih je država dobila iz Slovaške, ugotavljali angleško različico novega koronavirusa. Rezultati bodo predvidoma znani prihodnji teden, piše STA.

Kmalu znano končno poročilo verifikacije hitrih testov

Prav tako bo predvidoma prihodnji teden znano končno poročilo verifikacije hitrih testov, ki jih je država kupila od podjetja Majbert Pharm za potrebe množičnega testiranja prebivalstva. Verifikacijo testov je NLZOH izvedel po navodilu ministrstva za zdravje, potem ko so se pojavili dvomi o zanesljivosti teh testov.

Foto: Ana Kovač

Pred dvema tednoma so sporočili, da so omenjeni testi občutljivi in specifični. Občutljivost hitrih antigenskih testov, ki pove, kolikšen je delež vzorcev, ki so bili pozitivni tako s PCR- kot s hitrim antigenskim testom, je bila v celotni skupini preiskovancev – tako simptomatskih kot tistih brez simptomov – 81,68-odstotna, navajajo v NLZOH. Medtem ko je bila specifičnost hitrih testov, ki pove, kolikšen je delež vzorcev, za katere je PCR-test pokazal negativno in so bili negativni tudi s hitrim testom, 99,59-odstotna.

Niso pa dotlej končali testiranj v skupini preiskovancev brez simptomov, v kateri so analizirali 18 vzorcev, s čimer niso dosegli ciljnega števila 50 preiskovancev, pozitivnih na testu PCR. Se je pa pri analizi 18 vzorcev pokazalo, da je bila občutljivost hitrih testov 44,44-odstotna. Končne podatke o občutljivosti hitrih testov pri asimptomatskih osebah naj bi tako predstavili v prihodnjem tednu, piše STA.

Ob tem pa so v NLZOH za STA pojasnili, da niso izvajali verifikacije nobenih drugih hitrih antigenskih testov.

Po poročanju Necenzurirano.si pa se podjetje Majbert Pharm poteguje tudi na razpisu Združenja zdravstvenih zavodov za nabavo hitrih testov, ki je bil objavljen tik pred božičem, pri čemer je eden od pogojev razpisa, da morajo imeti hitri testi "visoko občutljivost in visoko specifičnost, ki mora biti dokazana s pomočjo klinične validacije v EU". Zahtevali so, da se najmanj 300 vzorcev preveri tudi z bolj zanesljivim molekularnim testom (PCR). Po informacijah omenjenega portala se za posel poteguje 18 dobaviteljev, pri čemer so štirje oddali cenejšo ponudbo od Majbert Pharma – to so podjetja Mojplanet, CTD, SPG-Sol Plin Gorenjska in Laben. Po informacijah Necenzurirano.si nobeno od teh podjetij ni imelo verifikacije testov v EU.

V Skupnosti zdravstvenih zavodov Slovenije so za STA pojasnili, da so šele v ponedeljek odpirali ponudbe, v prihodnjem tednu se bo sestala komisija, da jih pregleda. Pred odločitvijo o izbiri pa ne morejo dajati nobenih informacij.

Tako tudi niso mogli pojasnili, ali je Majbert Pharm k ponudbi priložil verifikacijsko poročilo NLZOH. V nacionalnem laboratoriju pa so za STA pojasnili, da so verifikacijo teh testov kot javno nalogo izvedli po navodilu ministrstva za zdravje in zato tudi o nadaljnji uporabi tega verifikacijskega poročila odloča naročnik, torej ministrstvo za zdravje. Na ministrstvu za zdravje sicer danes niso pojasnili, ali dovoljujejo uporabo tega poročila pri nadaljnjih poslih Majbert Pharma s hitrimi testi, še piše STA.