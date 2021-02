Veliko okuženih v šolah in vrtcih v Kranju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek je po vsej državi potekalo množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi za zaposlene v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Kot so sporočili z ministrstva za zdravje, je bilo ob opravljenih 18.021 testih pozitivnih 239 zaposlenih oziroma 1,3 odstotka. Gre za podoben rezultat kot pretekli teden.

Rezultati množičnega testiranja za zaposlene v vzgojno-izobraževalnih ustanovah na območju Kranja so precej slabi. Po poročanju TV Slovenija so v ponedeljek testirali 1.090 zaposlenih, med njimi pa je bilo pozitivnih kar 164 ljudi (15 odstotkov vseh testiranih). Zaposlene v nekaterih primerih danes zato znova testirajo še s PCR-testi, ki so bolj zanesljivi.

Zaradi številnih pozitivnih je med drugim zaprta podružnična šola Osnovne šole Stražišče v Besnici. V šoli Stražišče so v karanteni trije razredi prvega triletja, v karanteni so zaradi potrjenih primerov okužbe med otroci tudi trije razredi šole Simona Jenka, je še poročala nacionalna televizija.

Pozivi k odprtju šol

Predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan. Foto: Mediaspeed Predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan je sicer včeraj napovedal, da bo, če bo delež okuženih učiteljev na približno enako ravni kot prejšnji teden, začel pobude za odprtje prve triade v vseh regijah v državi.

Podatki namreč kažejo, da je stopnja okuženosti med učitelji bistveno nižja od povprečja splošne populacije.

Kot je dejal za STA, bi bilo mogoče odprtje prvih treh razredov v vseh regijah, pri čemer bi se stvari reševale lokalno, na primer tako, da bi v skrajnem primeru nekaj oddelkov odšlo v izolacijo in bi pouk zanje izvajali na daljavo, okužene učitelje pa bi nadomestili z drugim kadrom.

Krek opozarja: Protesti so vir okužb

K odprtju šol so pretekli konec tedna pozvali tudi protestniki v več mestih po Sloveniji. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je na ponedeljkovi tiskovni konferenci dejal, da so takšna druženja v luči novih različic virusa zelo nevarna in predstavljajo velika tveganja za prenos virusa.

"Protesti - takšni, kot so bili videni na televiziji - so vir okužb. Poleg tega so bili v proteste vključeni otroci. Če je bil kdo med njimi okužen, bodo tudi ostali dobili okužbo," je še dejal.