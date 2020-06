Zdravniki obsojajo vpletanje politike v strokovna vprašanja

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (Fides) odločno protestirajo zoper poskuse diskreditacije zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja v domovih za starejše (DSO) v času krize.

Posebne komisije naj bi v času epidemije novega koronavirusa v domovih za starejše po Sloveniji pregledovale bolnike in ugotavljale njihovo zdravstveno stanje. Na osnovi tega naj bi se, tako je poročala TV Slovenija, odločili, kateri od starostnikov bo v primeru okužbe odpeljan v bolnišnico. To je v javnosti in medijih sprožilo burne odzive.

Obsojajo vpletanje politike v strokovno-etična vprašanja

Kot so zapisali v sindikatu, ki ga vodi Konrad Kuštrin, obsojajo vpletanje politike v strokovno-etična vprašanja. "Predvsem pa ocenjujemo kot zavržno, da se situacija v DSO-jih, ki je zaradi ignorance politike do sistemske ureditve tega področja s sprejemom Zakona o dolgotrajni oskrbi v času epidemije postala rak rana našega sistema, zdaj uporablja izključno za politično obračunavanje," so še dodali.

"Stroka meni, da je bila obravnava starostnikov pravilna"

Dodali so, da stroka opozarja, da je bila obravnava starostnikov v domovih za starejše med epidemijo bolezni covid-19 pravilna, odločitve o napotitvah v bolnišnice pa so pretehtane in sprejete v luči največje koristi za oskrbovance. "Opravljeno delo naj se analizira predvsem tudi zaradi verjetnega drugega vala, ki se mu, kot opozarja stroka, vsaj v manjšem obsegu ne bomo mogli izogniti," so še zapisali v sporočilu.