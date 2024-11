Žavbi: Predsednica DZ ima polno zaupanje in podporo poslancev Svobode

Potem ko so v SDS napovedali, da nameravajo vložiti predlog za razrešitev predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, so se na to odzvali v poslanski skupini Svoboda. "Ima popolno zaupanje in podporo poslanske skupine Svoboda," je poudaril Lenart Žavbi, namestnik vodje poslancev največje koalicijske stranke.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič ima popolno zaupanje in podporo poslanske skupine Svoboda, je ob napovedi predloga SDS za njeno razrešitev dejal namestnik vodje poslancev Svobode Lenart Žavbi. V stranki so izjemno ponosni na pot, ki jo Urška Klakočar Zupančič utira kot prva ženska na čelu DZ, je zatrdil Žavbi in SDS očital politikantstvo.

V SDS predsednici državnega zbora očitajo ponavljajoče kršenje poslovnika DZ, ustave in zakonov ter neprimerno vedenje.

Žavbi je v izjavi očital SDS, da je njihov predlog odraz politikantstva in preusmerjanja pozornosti z njihovega pravega obraza, ki so ga podporniki stranke po njegovi oceni pokazali tudi na torkovem zboru podpornikov prvaka SDS Janeza Janše pred sodiščem v Celju. "Videli smo to, kar pooseblja SDS. Nasilništvo, prostaškost, hujskaštvo, ščuvanje. To je SDS," je bil oster Žavbi.

Predlog za razrešitev predsednika DZ lahko sicer vloži najmanj deset poslancev, za razrešitev predsednika DZ pa na tajnem glasovanju potrebujejo 46 poslanskih glasov.