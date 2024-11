Oktobra se je namreč v okolici Poljčan zgodil rop. Policija je štiri mladoletnike ovadila zaradi nasilništva, a se je v postopku znašel tudi moški, ki je rop prijavil, saj ga sumijo, da naj bi se dogovarjal za spolni odnos z osebo, mlajšo od 15 let, so poročali mediji.

Da naj bi bil v dogajanje vpleten lokalni politik, je prvi poročal spletni portal Lokalec.si in takrat navajal, da so se mladoletniki moškemu domnevno hoteli maščevati, ker so o njem izvedeli, da naj bi se za intimna srečanja dogovarjal z mladoletniki.

S Policijske uprave (PU) Maribor so na poizvedovanje STA danes odgovorili, da intenzivna kriminalistična preiskava kaznivega dejanja nasilništva še poteka. Usmerja jo okrožno državno tožilstvo v Mariboru, pri čemer so bile identificirane štiri mladoletne osebe. "V povezavi z dogodkom oz. preiskavo dodajamo, da še preverjamo tudi obstoj znakov morebitnih drugih kaznivih dejanj," so zapisali.

Policija podrobnosti primera še ne razkriva

Ob tem so poudarili, da policija vseh svojih postopkov in podrobnosti primera ne more razkrivati javnosti, saj bi tako ogrozili preiskavo, ki še poteka, in izpostavili mladoletne osebe, katerih pravice je treba še posebej varovati.

Kljub temu da še ni jasno, ali so obtožbe zoper lokalnega politika utemeljene ali ne, v Svobodi menijo, da takšna funkcija terja maksimalno odgovornost in integriteto. Organom pregona je treba dopustiti, da opravijo svoje delo, zato lokalnega politika pozivajo k odstopu, je v izjavi za medije dejala poslanka Svobode Tereza Novak.

Prav tako bi z njegovim odstopom zagotovili javnosti, da bo zaupala v institucije javne in lokalne samouprave, je dejala Novak. "Mislim, da moramo politiki skrbeti za integriteto vseh institucij v naši državi," je dejala.

Izjave Svobode temeljijo na medijskih poročanjih, priznavajo, a menijo, da gre za resne obtožbe o najranljivejših v družbi, "in tega ne moremo kar ignorirati", je dejala Novak. "V poslanski skupini Svoboda izražamo podporo vsem morebitnim žrtvam teh morebitnih dejanj in njihovim družinam," je dodala.

Svoboda: Zakonodajo je treba zaostriti

Obenem pa pozivajo ministrstvo za pravosodje, naj preuči možnosti zaostritve zakonodaje na področju zaščite mladoletnih oseb pred spolnimi zlorabami v smeri največje možne zaščite otrok in mladoletnih. "Predvsem pa tudi v smeri tega, da bomo mogoče kot družba prej zaznali kakšne take kršitve in da ne bi prišlo do tega, da ljudje vzamejo kaznovanje v svoje roke," je dejala.

Omenjeni lokalni politik je bil na zadnjih lokalnih volitvah leta 2022 na funkcijo izvoljen na listi SDS, zato so v Svobodi pozvali tudi SDS, da se do tega opredeli.

SDS: Omenjeni že nekaj časa ni več član naše stranke

V SDS so za STA zapisali, da omenjeni "že nekaj časa" ni več član njihove stranke. O zadevi pa da so bili obveščeni iz medijev. "Pričakujemo pa, da bo zadeva čim prej tudi formalno preiskana, hitreje, kot na primer poteka preiskava zlorab v zadevi Fotopub," so zapisali.

"V SDS absolutno obsojamo pedofilijo in imamo ničelno toleranco do izkoriščanja mladoletnih oseb, ne glede na to, kdo je storilec teh zavržnih dejanj," so dodali.

Na vprašanje, ki smo ga poslali preiskovancu – šlo naj bi za župana občine Dorava Marka Zorka –, ali nemara razmišlja o odstopu, je ta odgovoril pritrdilno.