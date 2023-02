Zaupanje potrošnikov februarja nekoliko večje, a manjše kot pred enim letom

K mesečni rasti kazalnika je prispevalo le izboljšanje pričakovanja potrošnikov glede gospodarskih razmer v državi. To se je izboljšalo za pet odstotnih točk.

Preostali kazalniki, to so trenutno finančno stanje v gospodinjstvu, pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu in glede večjih nakupov, so ostali na januarski vrednosti.

Manj zaupanja kot pred enim letom

V primerjavi z lanskim februarjem so se letošnjega februarja poslabšale vse štiri komponente, ki sestavljajo kazalnik zaupanja potrošnikov.

Pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi je bilo nižje za 16 odstotnih točk, trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 14 odstotnih točk, pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 13 odstotnih točk in pričakovanje glede večjih nakupov za osem odstotnih točk, so navedli statistiki.