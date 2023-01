Bomo kupovali še dražjo hrano? To pravita ekonomista.

Trgovinska zbornica Slovenije je že decembra napovedala, da bodo maloprodajne cene v januarju poskočile, in napovedi so se uresničile.

Trgovinska zbornica Slovenije je že decembra napovedala, da bodo maloprodajne cene v januarju poskočile, in napovedi so se uresničile. Foto: Shutterstock

Po letu 2022, ko sta se hrana in pijača v primerjavi z letom pred tem podražili za okoli 12 odstotkov, marsikateri slovenski potrošnik s strahom zre v prihodnost. Trgovinska zbornica Slovenije je že decembra napovedala, da bodo maloprodajne cene v januarju poskočile, in napovedi so se uresničile. Trenutno izstopajo cene mesa − svinjsko meso se je podražilo za 33 odstotkov, goveje za 13 − in sladkorja, ki je dražji za kar 45 odstotkov.

O tem, kaj lahko pričakujemo v letošnjem letu, ali se bo gibanje cen umirilo ali pa bodo cene hrane in pijače še naprej letele v nebo, smo vprašali ekonomista Saša Polanca in Polono Domadenik Muren. Oba mirita, da se bo inflacija začela umirjati, in da takšnega porasta cen, kot smo mu bili priča lani, ne pričakujeta. Se bo pa Slovenija soočala s številnimi izzivi.

Polanec: Ne vidim, da bi se cene hrane tako močno dvigale. Skrbi me le to.



"Napovedujem, da se bo začela inflacija počasi umirjati. Eden od pomembnih inputov pri proizvodnji hrane je nafta oziroma so različni energetski viri. Ta del se bo cenil, ker bo začela gospodarska aktivnost počasi zastajati, visoke obrestne mere pa bodo opravile svoje delo. Zaustavljanje gospodarstva bo posledično vodilo v zniževanje cen energije, nižje cene energije pa bodo zniževale cene hrane. Trivialna napoved je ta, da absolutno ne pričakujem enakih porastov cen kot v preteklosti, ampak precej manjše. Cena nafte se je znižala, cena plina je nižja, kot je bila pred vojno v Ukrajini. V bistvu so stvari ta trenutek v redu in za letošnjo proizvodnjo ne bi smele biti predrage," napoveduje ekonomist Sašo Polanec.



"Kot vidimo, se plače v zadnjem času dvigujejo. Posledica tega pa je seveda porast stroškov. Zato bomo imeli eno komponento, ki sili navzgor, in eno, ki sili navzdol. Ne vidim, da bi se cene hrane tako močno dvigale, skrbi me le ta plačni del, dvig stroškov dela, ki bo lahko silil cene navzgor. To je problem, ki je postal konsistenten. Če se plače ne bi začele dvigovati, če bi imeli samo osnovni šok, kot je povišanje cen naftnih derivatov, potem bi ta šok lahko izzvenel. A ni izzvenel, ker se je začel prelivati v druge cene in tudi stroške dela, in to se prenese na celotno gospodarstvo. V vsakem primeru pa so plače zaostale za rastjo cen," še dodaja Polanec.



Sašo Polanec je ekonomist in redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Foto: Mediaspeed "Napovedujem, da se bo začela inflacija počasi umirjati. Eden od pomembnih inputov pri proizvodnji hrane je nafta oziroma so različni energetski viri. Ta del se bo cenil, ker bo začela gospodarska aktivnost počasi zastajati, visoke obrestne mere pa bodo opravile svoje delo. Zaustavljanje gospodarstva bo posledično vodilo v zniževanje cen energije, nižje cene energije pa bodo zniževale cene hrane. Trivialna napoved je ta, da absolutno ne pričakujem enakih porastov cen kot v preteklosti, ampak precej manjše. Cena nafte se je znižala, cena plina je nižja, kot je bila pred vojno v Ukrajini. V bistvu so stvari ta trenutek v redu in za letošnjo proizvodnjo ne bi smele biti predrage," napoveduje ekonomist"Kot vidimo, se plače v zadnjem času dvigujejo. Posledica tega pa je seveda porast stroškov. Zato bomo imeli eno komponento, ki sili navzgor, in eno, ki sili navzdol. Ne vidim, da bi se cene hrane tako močno dvigale, skrbi me le ta plačni del, dvig stroškov dela, ki bo lahko silil cene navzgor. To je problem, ki je postal konsistenten. Če se plače ne bi začele dvigovati, če bi imeli samo osnovni šok, kot je povišanje cen naftnih derivatov, potem bi ta šok lahko izzvenel. A ni izzvenel, ker se je začel prelivati v druge cene in tudi stroške dela, in to se prenese na celotno gospodarstvo. V vsakem primeru pa so plače zaostale za rastjo cen," še dodaja Polanec.

Domadenik Muren: Javna sredstva namenjamo kupovanju socialnega miru



"Poleg cen surovin, ki so dobile zalet lanskega februarja z vojno v Ukrajini, so dodaten dvig cen povzročile tudi, za podjetja, neugodne razmere na trgu dela, ki so vplivale na dvig plač. Po mojem mnenju bodo cene hrane še nekaj časa nihale, vendar pa ne pričakujem občutnega dviga cen v prihodnjem letu," pojasnjuje ekonomistka Polona Domadenik Muren. Glede obetov za leto 2023 pravi, da se bo inflacija umirila, se bomo pa soočali s številnimi drugimi izzivi.



"Slovenija se bo v letu 2023 soočila z izzivom obvladovanja izdatkov v javnem sektorju, naraščajočimi stroški zadolževanja in nezmožnostjo oblikovanja razvojnega konsenza, zato se javna sredstva namenjajo kupovanju socialnega miru, resne reforme pa žal ostajajo na ravni obljub s pojasnili, ki ne vzbujajo zaupanja v kompetentnost," ocenjuje Domadenik Muren.



Polona Domadenik Muren je ekonomistka in redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Foto: Mediaspeed "Poleg cen surovin, ki so dobile zalet lanskega februarja z vojno v Ukrajini, so dodaten dvig cen povzročile tudi, za podjetja, neugodne razmere na trgu dela, ki so vplivale na dvig plač. Po mojem mnenju bodo cene hrane še nekaj časa nihale, vendar pa ne pričakujem občutnega dviga cen v prihodnjem letu," pojasnjuje ekonomistka. Glede obetov za leto 2023 pravi, da se bo inflacija umirila, se bomo pa soočali s številnimi drugimi izzivi."Slovenija se bo v letu 2023 soočila z izzivom obvladovanja izdatkov v javnem sektorju, naraščajočimi stroški zadolževanja in nezmožnostjo oblikovanja razvojnega konsenza, zato se javna sredstva namenjajo kupovanju socialnega miru, resne reforme pa žal ostajajo na ravni obljub s pojasnili, ki ne vzbujajo zaupanja v kompetentnost," ocenjuje Domadenik Muren.

V primerjavi z decembrom opazna podražitev mesa

Medtem je vlada v analizi primerjave cen osnovnih živil ob januarskem popisu ugotovila, da se je razlika med najcenejšo in najdražjo košarico med trgovci povečala za slabih deset evrov. V primerjavi s prejšnjim popisom cen 19. decembra se je opazno podražilo meso − svinjsko za 33 odstotkov, goveje za 13 odstotkov.

V celotnem obdobju spremljanja cen, torej med 13. septembrom 2022 in 3. januarjem 2023, so se najbolj podražila sladkor, in sicer za skoraj 46 odstotkov, in jajca za 13 odstotkov.

Spodnji graf prikazuje, kako se je povprečna cena osnovne košarice živil spreminjala v celotnem obdobju spremljanja cen:

Da Slovence v letu 2023 najbolj skrbijo naraščajoči življenjski stroški, kažejo tudi podatki javnomnenjske raziskave Evropskega parlamenta Eurobarometer.

Več o raziskavi si lahko preberete spodaj: