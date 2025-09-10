Na primorski avtocesti je več zastojev. Od Senožeč proti Ljubljani je zamuda najmanj eno uro. Na relaciji Koper–Ljubljana, razcep Gabrk–priključek Unec v smeri Ljubljane nastaja več kot 24 kilometrov dolg zastoj, pričakovana zamuda je 47 minut. Na relaciji Šmarje–Koper nastaja sedem kilometrov dolg zastoj, poroča prometnoinformacijski center. Vreme povzroča težave tudi v prestolnici, kjer je mestni promet popolnoma obstal.

Na primorski avtocesti so zastoji občasno tudi med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, zato po potrebi občasno zapirajo predor Kastelec, na relaciji Koper–Ljubljana, priključek Unec–počivališče Lom v smeri Ljubljane pa nastaja skoraj osem kilometrov dolg zastoj.

Zastoji so tudi na cestah Dragonja–Koper, Senožeče–Razdrto–Postojna in Logatec–Vrhnika.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji nastaja dva kilometra dolg zastoj. Na prometnoinformacijskem centru proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Vrstijo se nesreče

Zaradi nesreč so težave na nekaterih cestah tudi drugod po državi.

Na vipavski hitri cesti je zaprt prehitevalni pas med Vipavo in Ajdovščino proti Vrtojbi.

Cesta Ormož - Ljutomer je zaprta pri Mihalovcih.

Na cesti Velenje - Slovenj Gradec je pri Mislinjski Dobravi promet urejen izmenično enosmerno.