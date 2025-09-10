Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sreda,
10. 9. 2025,
14.49

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
zastoji na cestah primorska avtocesta primorska avtocesta promet promet

Sreda, 10. 9. 2025, 14.49

30 minut

Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani: več kot eno uro zamude

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
promet | Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. | Foto Dars/Promet.si

Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti.

Foto: Dars/Promet.si

Na primorski avtocesti je več zastojev. Od Senožeč proti Ljubljani je zamuda najmanj eno uro. Na relaciji Koper–Ljubljana, razcep Gabrk–priključek Unec v smeri Ljubljane nastaja več kot 24 kilometrov dolg zastoj, pričakovana zamuda je 47 minut. Na relaciji Šmarje–Koper nastaja sedem kilometrov dolg zastoj, poroča prometnoinformacijski center. Vreme povzroča težave tudi v prestolnici, kjer je mestni promet popolnoma obstal.

Na primorski avtocesti so zastoji občasno tudi med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, zato po potrebi občasno zapirajo predor Kastelec, na relaciji Koper–Ljubljana, priključek Unec–počivališče Lom v smeri Ljubljane pa nastaja skoraj osem kilometrov dolg zastoj.

Zastoji so tudi na cestah Dragonja–Koper, Senožeče–Razdrto–Postojna in Logatec–Vrhnika.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji nastaja dva kilometra dolg zastoj. Na prometnoinformacijskem centru proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Vrstijo se nesreče

Zaradi nesreč so težave na nekaterih cestah tudi drugod po državi.

Na vipavski hitri cesti je zaprt prehitevalni pas med Vipavo in Ajdovščino proti Vrtojbi.

Cesta Ormož - Ljutomer je zaprta pri Mihalovcih.

Na cesti Velenje - Slovenj Gradec je pri Mislinjski Dobravi promet urejen izmenično enosmerno.

zastoji na cestah primorska avtocesta primorska avtocesta promet promet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.