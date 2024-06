Zaslišali direktorja podjetja Opgrad, ki je oglaševalo na portalih blizu SDS

Direktor podjetja Opgrad, ki se ukvarja z gradbenim inženiringom, je dejal, da je podjetje med letoma 2020 in 2022 oglaševalo zgolj na portalih Požareport, Demokracija in Škandal24. Na portalu Požareport je oglaševal za deset tisoč evrov v prvi polovici leta 2020, na portalih Demokracija in Škandal24 za 40 tisoč evrov pa zadnje štiri mesece v letu.

Za oglaševanje se je odločil, saj je želel doseči opaznost svojega podjetja, ki je sicer brez spletne strani in ima enega zaposlenega. "V času korone so ljudje sedeli doma in ugotavljali, da so v objektih, ki propadajo in jih je bilo treba obnavljati," je dejal Erjavec.

"Ne oglašujemo več pri njih"

Opisal je, da je za oglaševanje prišla ponudba, nato pa je pregledal doseg omenjenih medijev in kdo jih bere. Zanikal je, da bi mu oglaševanje na portalih kdorkoli naročil ali sugeriral. Prav tako je zanikal, da bi mu kdo v zameno za oglaševanje ponudil kakšen posel. Dejal je, da sicer ni posloval s podjetjem Nova Obzorja, ki portal Demokracija izdaja.

Koliko poslov je podjetje dobilo po oglaševanju, Erjavec ne ve, je pa imelo podjetje v času oglaševanja okoli pol milijona prometa letno. Na vprašanje predsednice komisije Tamare Vonte, ali se je obseg podjetja z oglaševanjem povečal, je odgovoril: "Ne oglašujemo več pri njih, tako da naj s tem povem, koliko smo bili zadovoljni z obsegom."

Erjavec je še potrdil, da je imelo podjetje Opgrad, ki se je med epidemijo imenovalo Eko Nivo gradnje, ravno v času oglaševanja premostitvene težave. Da bi jih rešili, so si izposodili denar od poslovnega partnerja, podjetja NGN Eko, po navedbah Vonte koncesionarja za urejanje vodotokov.

Potrdil je tudi, da je ameriškemu podjetju Spectra Real Estate, ki se med drugim ukvarja z odkupom terjatev, nakazal denar, in sicer na Slovaško. Dejal je, da je podjetje kupilo terjatve od dobavitelja Erjavčevega podjetja. Katerega, Erjavec ni navedel.

Erjavec je prav tako potrdil, da je bil zaposlen v podjetju Nivo Eko, ki je zdaj njegov poslovni partner. Za to podjetje so med drugim pripravili dokumentacijo v znesku med deset tisoč in 15 tisoč evrov.

Erjavec je tudi direktor podjetja Gedora

Podjetja Global Promobil ne pozna. Na vprašanje Vonte, ali bi kot direktor podjetja vedel "za podjetje, če bi bilo vsako drugo vaše nakazilo izvedeno na bančni račun podjetja, ki smo ga pač danes omenili", pa je Erjavec odgovoril pritrdilno.

Erjavec je sicer tudi direktor podjetja Gedora, ki se ukvarja s poslovnim svetovanjem. Na vprašanje Vonte, zakaj je podjetje dosegalo večji obseg prometa v zadnjih dveh letih, torej več kot pol milijona evrov, Erjavec ni želel odgovoriti.

Komisija je kot pričo nameravala zaslišati tudi Roka Arčona, ki vabila ni prevzel. Kot je dejala Vonta, ga bodo povabili na eno od naslednjih sej komisije.

Preiskovalna komisija od julija 2022 med drugim ugotavlja politično odgovornost zaradi domnevnega nezakonitega financiranja strank in politične propagande v medijih med letoma 2020 in 2022 z denarjem podjetij v državni lasti.

Kot izhaja iz vmesnega poročila komisije iz novembra lani, so gradbena podjetja in njihova hčerinska podjetja Hidrotehnik, Nivo in Pomgrad sklepala domnevno fiktivne oglaševalske pogodbe s podjetji, ki so sicer predmet parlamentarne preiskave, torej Nova obzorja, Nova hiša, Nova24TV in Lana Media. Oglaševalske pogodbe v skupni višini pol milijona evrov so bile sklenjene v času, ko so omenjena gradbena podjetja od ministrstva za okolje, ki ga je takrat vodil Andrej Vizjak, pridobila koncesije za upravljanje in čiščenje vodotokov.