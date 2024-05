Nekdanji prvi borec proti pranju denarja Damjan Žugelj ter njegovi nekdanji sodelavki Petra Zakrajšek, sicer vidna članica SDS, ter Simona Kaučič bi morali danes stopiti pred parlamentarne preiskovalce. Prvi bi pred poslanci moral pričati Žugelj, ki pa v hram demokracije ni prišel. Žugelj, Kaučičeva in Zakrajškova naj bi bili vpleteni v afero, ki so jo mediji poimenovali slovenski watergate. Kot je že lani potrdila policija, obstaja sum, da je državni organ prekoračil pooblastila, ko je v štirih mesecih na podlagi anonimke vpogledal v kar 224 bančnih računov več pravnih in fizičnih oseb.

Nekdanjega direktorja urada za preprečevanje pranja denarja (UPPD) Damjana Žuglja ter dve njegovi nekdanji sodelavki, Petro Zakrajšek in Simono Kaučič, so kot priče pozvali pred preiskovalno parlamentarno komisijo o ugotavljanju odgovornosti zaradi suma političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov, ki jo vodi poslanec Gibanja Svoboda Aleš Rezar.

"Sodeč po izpovedih prejšnje priče so se na UPPD v času, ko ga je vodil g. Žugelj, dogajali odkloni od prejšnjih praks urada in želimo preveriti, zakaj se je to zgodilo ter ali je za to bil morda kriv politični motiv," je na vprašanje, zakaj so se odločili zaslišati Žuglja in sodelavki, pred tedni odgovoril predsednik preiskovalne komisije Rezar.

Nad Žuglja tudi SDT in NPU

Kot je pred tedni poročal portal Necenzurirano, je Specializirano državno tožilstvo (SDT) proti Damjanu Žuglju in še petim osebam vložilo zahtevo za sodno preiskavo. Kot so še navedli, so osumljeni zlorabe zaradi domnevno nezakonitega brskanja po bančnih računih več kot sto ljudi in podjetij.

Imen osumljenih na SDT zaradi varstva osebnih podatkov ne razkrivajo, po neuradnih informacijah portala pa gre za nekatere nekdanje uslužbence urada. Tožilstvo jim očita kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali pravic, za katero je določena kazen od enega do petih letih zapora, dodaja Necenzurirano.

Lani oktobra so iz NPU sporočili, da so na SDT zoper več uradnih oseb, zaposlenih v enem od državnih organov, ki se ukvarja s pregonom gospodarskega kriminala, vložil kazensko ovadbo zaradi zlorabe položaja ali uradnih pravic. Na NPU so tudi poudarili, da obstaja sum, da je državni organ v štirih mesecih na podlagi anonimk vpogledal v 224 bančnih računov pravnih in fizičnih oseb. Po poročanju medijev je šlo za sume zlorab na uradu za preprečevanje pranja denarja v času, ko ga je vodil Damjan Žugelj.