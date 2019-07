Zaradi vročinskega vala v Franciji nedelujoče davčne blagajne v Sloveniji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Težave, ki jih imajo zaradi vročinskega vala v Franciji, so segle tudi v Slovenijo. Eni od ljubljanskih taksislužb je ponudnik davčnih blagajn sporočil, da danes in jutri obstaja možnost nedelovanja davčnih blagajn, saj so strežniki, ki jih za blagajne uporabljajo, v Franciji. Stranke prosijo, naj imajo ob sebi pripravljeno knjigo vezanih računov, da jih bodo lahko tudi v primeru brez težav nemoteno izdajali.