Zaradi več primerov vlomov in tatvin policija opozarja na previdnost

Na območju ljubljanske in novogoriške policijske uprave (PU) je v zadnjih dneh prišlo do več primerov vlomov in drznih tatvin. Policija ob tem občanom svetuje upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov. V primeru, da pride do vlomov oz. tatvin, pa naj nemudoma pokličejo policijo.

Policisti PU Ljubljana so v petek preko dneva obravnavali štiri drzne tatvine. Na Viču se je moški iz trgovine odpeljal z električnim skirojem. Neznanec je ženski iz okolice Ljubljane, ki ga je spustila v stanovanjsko hišo, ukradel gotovino in nakit. V Grosupljem je moški zamotil oškodovanko, da je njegov pajdaš lahko vstopil skozi odklenjeno garažo v stanovanje in iz njega odtujil gotovino, so sporočili iz PU Ljubljana.

Tatvinski tandem

V okolici Ljubljane so policisti izsledili par, ki je izvedel drzno tatvino. Okoli 50 let stara ženska je skozi odklenjena vrata vstopila v stanovanjsko hišo in ukradla denar, preden jo je oškodovanec uspel ustaviti, pa je ženska sedla v parkiran avto, v katerem jo je že čakal moški. Vozilo so policisti izsledili na glavni cesti proti Turjaku. Oba osumljenca, doma iz Kočevja, so prijeli in zanju odredili pridržanje. Policisti sumijo, da je par izvršil še več podobnih tatvin.

Fotografija je simbolična. Foto: Bor Slana

Vlomi v hiše

Idrijski policisti pa so v soboto obravnavali vlom v nenaseljeno stanovanjsko hišo v naselju Ravne pri Cerknem. Neznanec je s kolesa z motorjem znamke Tomos odmontiral in odnesel zadnje kolo. Neznanec je prav tako v soboto vlomil v nenaseljeno hišo na območju Vojskega in iz nje ukradel bakreno škropilnico za sadje, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Policisti so v soboto obravnavali tudi vlom v stanovanjsko hišo v Trnovem, od koder si je zmikavt prilastil gotovino. V Vrtojbi pa je neznanec vlomil v stanovanjsko hišo, iz katere pa ni ničesar ukradel.

Pomembni so samozaščitni ukrepi

Na policiji ob zadnjih primerih ponovno opozarjajo občane, naj upoštevajo osnovne samozaščitne ukrepe, v primeru izvršenih tatvin in vlomov pa svetujejo oškodovancem, da nemudoma pokličejo policiste najbližje policijske postaje ali interventno številko policije 113 oz. anonimni telefon policije 080 1200. Do prihoda policistov naj ničesar ne prijemajo ali premikajo zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca.

