Zaradi napake še vedno vsak dan izbrisanih nekaj deset napotnic

Na ljubljanskem UKC se tako po njihovih navedbah dnevno neupravičeno izbriše v povprečju pet napotnic. Kljub temu so zagotovili, da so poskrbeli za vseh 325 neupravičeno izbrisanih napotnic. Bolnike so večinoma naročili na isti termin, kot so ga imeli prvotno.

UKC Ljubljana je po pisanju portala NIJZ pozval, naj čim prej odpravi napako, saj imajo zaradi nje veliko dodatnega dela. Ob tem pa se bojijo, da bo ostal določen nabor pacientov, za katere nihče ne bo vedel, da je napotnica izbrisana.

"NIJZ smo prosili, če nam lahko dajo izpis tistih, ki jih bodo brisali v prihodnje, in podatek, da so kandidati za izbris napotnice kljub temu, da je v čakalni vrsti še vedno njihov termin – teh moramo zdaj pregledati okoli tisoč," je za portal povedala Tatjana Pavlin iz UKC.