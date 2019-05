Zaradi pomanjkanja medicinskih sester onkološki inštitut zaprl del oddelka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sredi maja so zaradi pomanjkanja srednjih medicinskih sester na Onkološkem inštitutu Ljubljana začasno zaprli del oddelka C1, zaradi česar so bolnike prerazporedili po drugih oddelkih. Letos je inštitut zapustilo osem medicinskih sester, trudijo pa se zaposliti nove. Z vodstvom inštituta je že govoril minister za zdravje Aleš Šabeder.

Generalna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana Zlata Štiblar Kisić ocenjuje, da se bodo stvari vrnile v ustaljene tirnice v enem mesecu, so pojasnili na onkološkem inštitutu.

Trudijo se zaposliti dodatne medicinske sestre

Strokovni direktor onkološkega inštituta Viljem Kovač je v pojasnilu medijem, ki ga je posredoval, navedel, da začasno zaprtje dela oddelka C1, šest bolniških sob, zahteva več organizacijskih naporov. Vendar upajo, da bo ukrep kratkotrajen, saj se trudijo zaposliti dodatne medicinske sestre. "Kot je znano, je pomanjkanje srednjih medicinskih sester že dlje časa navzoče v celotni državi," je dodal.

Na oddelku C1 - desno se zdravijo bolniki s pljučnim rakom, na oddelku C1 - levo pa bolnice z ginekološkim rakom, predvsem z rakom na jajčnikih, in bolniki z malignim melanomom ter z rakom v prebavilih. Na oddelku je 34 bolniških postelj in 15 bolniških postelj dnevne bolnišnice, nahaja pa se v prvem nadstropju stavbe C.

Kot je navedel Kovač, se vse več onkoloških bolnikov zdravi v dnevnem hospitalu, kar pomeni, da so v bolnišnici samo čez dan, kjer prejemajo sistemsko zdravljenje in ta oddelek širijo. "Od skupno šestih sob oddelka C1 smo že v preteklosti dve sobi uporabili tudi za dnevni hospital, saj število bolnikov, ki potrebujejo samo dnevni hospital, narašča. Tako so tudi sedaj vsaj tri sobe na oddelku C1 - desno čez dan polne," je pojasnil.

Na inštitutu stalno obnavljajo in ponavljajo razpise

Letos sta inštitut zapustili dve diplomirani medicinski sestri in šest srednjih medicinskih sester. Na inštitutu stalno obnavljajo in ponavljajo razpise. Trenutno končujejo izbiro kandidatov, ki so se prijavili na razpis za šest prostih delovnih mest za srednje medicinske sestre. Razgovore bodo opravili prihodnji teden, obenem pa pripravljajo ponovitev razpisov za diplomirane medicinske sestre v naslednjem tednu.

Minister: Oskrba bolnikov naj ne bi bila motena

O situaciji je na onkološkem inštitutu bil danes dopoldne obveščen minister za zdravje Aleš Šabeder, ki je "takoj stopil v kontakt z vodstvom onkološkega inštituta", je minister povedal ob robu sestanka z vodstvom zdravniškega sindikata Fides. "Po informacijah vodstva gre za odsotnosti zaradi dopustov. Oskrba bolnikov naj ne bi bila motena," je poudaril.

"Rešitve niso dosegljive čez noč, saj je to del težav na trgu dela medicine"

Na vprašanje, kaj namerava storiti, glede na to, da je srednje medicinske sestre težko dobiti, je odvrnil, da to "ni težava od danes". "Vemo, da so predvsem na področju kadra zdravstvene nege določene težave. Spreminjajo se tudi razmerja v bolnišnici, povečuje se število diplomiranih medicinskih sester in na drugi strani zmanjšuje število medicinskih tehnikov," je navedel.

O ukrepih bi bilo po njegovih besedah prezgodaj govoriti, preden se podrobneje ne seznani s celotno situacijo in kadrovskim stanjem na onkološkem inštitutu. Rešitve po njegovih besedah niso dosegljive čez noč, saj je to del težav na trgu dela medicine.