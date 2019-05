Zaradi novih groženj maš v Šrilanki še ne bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šrilanška katoliška cerkev je zaradi grožnje novih bombnih napadov na najmanj dve cerkvi odpovedala za nedeljo predvideno ponovno organizacijo javnih maš. Po terorističnih napadih na cerkve in hotele, ki so na velikonočno nedeljo zahtevali 257 življenj, so začasno odpovedali vse javne verske obrede, med njimi maše.