Zaradi napake na plinski peči se je v Gornjem Gradu oseba zastrupila s plinom

Gasilci PGD Nazarje so zavarovali kraj dogodka, prezračili prostore, zaprli glavno plinsko pipo, izmerili koncentracijo plina v prostoru in nudili pomoč osebi do prihoda reševalcev NMP Mozirje.

Reševalci so osebo oskrbeli in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Topolšica. Lastnikom so prepovedali uporabo peči do pregleda pooblaščene servisne službe.