Zaradi cenejših gob iz tujine v Sloveniji vztrajajo le še redki pridelovalci #video

Toliko gob boste v gozdu težko našli na enem mestu. Rastejo v Miklavžu na Dravskem polju, kjer jih na Kmetiji Krevh pridelujejo od četrte faze rasti naprej.

"Najprej dobimo kompost z gobami, ki ga z viličarjem naložimo v vsak rastlinjak posebej. Imamo štiri etaže. Gobe gojimo na žagovini, zato so dosti bolj intenzivne, bolj aromatične.," je pojasnila Špela Beranič iz Kmetije Krevh.

Pridelajo 12 ton gob na mesec, pobira jih osem zaposlenih

Na kmetiji gobe vsakodnevno nabira osem zaposlenih. Zrelo gobo primejo, jo zavrtijo, potisnejo proti zemlji in izpulijo. Odrežejo ji bet in jo odložijo v skodelico. Količina obranih gob in čas obiranja se, kot pravi Beraničeva, iz dneva v dan spreminjata. "Včasih delamo tri ure, včasih delamo devet ur, odvisno kako hitro gobe rastejo."

Krevhovi so drugi največji pridelovalci gob pri nas. Mesečno tu zraste do 12 ton belih in rjavih šampinjonov, ob tem pa pridelujejo še bukove in kraljeve ostrigarje, japonske štorovke in zdravilne gobe šitake.

So eni redkih pridelovalcev gob v Sloveniji

Ko so v Miklavžu na Dravskem polju pred 25 leti pričeli s pridelavo gob, je bila tovrstna dejavnost po slovenskih kmetijah zelo razširjena, danes pa vztrajajo le še redki. Pred dvajsetimi ali tridesetimi leti je bilo v Sloveniji okoli 50 pridelovalcev gob, od tega deset na območju Maribora. Zdaj so v Slovenji samo še trije večji pridelovalci. Kot je povedala Beraničeva, večina pridelavo gob opušča zaradi velikega obsega, ki je nujen za prodajo v trgovskih verigah, težko dobijo primerno delovno silo, težava pa je tudi cena, ki bi jo bili pripravljeni kupci plačati za slovenske gobe. Iz tujine uvožene gobe imajo namreč precej nižjo ceno.

Na kmetiji Krevh kar 60 odstotkov pridelanih gob prodajo po trgovskih verigah, 20 odstotkov jih kupijo gostilne in restavracije, preostanek pa prodajo na tržnicah.