Zaradi avtoritarnega vodenja zaposleni zapuščajo CSD Ljubljana #video

Po besedah zaposlenih razmere v CSD Ljubljana niso dobre, zaposleni ga drug za drugim zapuščajo. Pogosto ustrahovanje in premalo posluha za potrebe ljudi so le nekateri podani razlogi za razrešitev Anje Osojnik, direktorice, ki je bila na to mesto imenovana konec leta 2018.

Prve kritike njenega dela so zaposleni pristojnim organom v pismu predstavili v začetku leta 2019, nezadovoljstvo pa se od takrat le še stopnjuje. Saga o razrešitvi direktorice se vleče že od junija lani, dokončno pa o predlogu razrešitve pravkar odločajo na seji sveta zavoda.

"Ljudje bežijo iz te ustanove," je stanje na kratko opisal predsednik sveta zavoda Janko Cafuta, ki je že junija lani komentiral, da ima občutek, da CSD Ljubljana razpada. Kaj naj bi to v praksi pomenilo, ponazori podatek, da je število razpisov za delovna mesta že dve leti nad 150 na 340-350 zaposlenih. Letos je celo 180 razpisov za prosta delovna mesta, je povedal Cafuta.

Dodal je, da številke same orišejo, kako katastrofalne so razmere. To so slaba strokovnost, slabo razumevanje stroke, vrednot, slabo poznavanje stroke, veliko nadzora, avtoritarno vodenje, je naštel Cafuta.

Težave zaradi nezaupanja se, po njegovih besedah, kažejo v nenehnem nadzoru vseh oblik. "Imamo prepoved nastopanja. Včeraj sem pogovarjal o neki zadevi, a so mi kot članu in predsedniku zavoda onemogočili, da bi sodeloval v javnem mediju," je dejal.

Direktorica se ni odzvala

Novinarji Planet TV so za odziv prosili tudi direktorico CSD Ljubljana, a ga niso dobili. Cafuta je kot predsednik sveta CSD junija lani podal predlog za njeno razrešitev, v katerem je navedel razloge in jih podkrepil z mnenjem zaposlenih. Še preden pa so o tem predlogu odločali, so novembra lani na volitvah v CSD Ljubljana glasovali o odpoklicu Cafute z mesta člana sveta. O predlogu razrešitve direktorice CSD odločajo danes na CSD.