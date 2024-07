Na strokovnem odboru, ki bo obravnaval predloga glede zaposlovanja tujcev, bodo skušali najti soglasje o tem, kakšna politika zaposlovanja tujcev je ustrezna, je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesec povedal na novinarski konferenci po seji sveta. Delodajalska stran namreč po njegovih besedah opozarja na pomanjkanje nekaterih profilov na trgu dela, delojemalska stran pa svari pred kršitvami in zahteva, da zaposlovanje tujcev ne postane damping plač in slovenskih delavcev. Tujcem je treba zagotoviti tudi ustrezno integracijo, je opomnil.

15,5 odstotka od zaposlenih je tujih delavcev

V Sloveniji dela že skoraj milijon ljudi, od tega je 15,5 odstotka tujih delavcev. To pomeni, da v naši državi dela že skoraj 150 tisoč tujcev, je povedal minister. Res je treba upoštevati, da nekaterih poklicev primanjkuje, a hkrati tudi poskrbeti, da zaposlovanje tujcev ne bo vodilo v damping na slovenskem trgu dela in da s hitro liberalizacijo trga ne načnemo družbene kohezivnosti, je dodal.

Delodajalci so se medtem osredotočili zlasti na vprašanje o čezmejnem zaposlovanju tujcev. Želijo, da tudi delodajalci dobijo bonitete in olajšave na področju dohodnine po vzoru drugih evropskih držav, je dejal Mitja Gorenšček iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

Pokojninska reforma

Na sindikalni strani so glede čezmejnega opravljanja storitev znova ponovili, da ne pristajajo na to, da se bo konkurenčnost gospodarstva gradila na prispevkih in na socialnih pravicah. Od vlade pričakujejo, da se bo odzvala na ravnanje držav, ki bodo s svojo notranjo zakonodajo ustvarjale socialni damping. To naj vlada stori tako, kot je storila Avstrija v primeru Slovenije, je pozval Andrej Zorko iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

V povezavi s pokojninsko reformo so se danes dogovorili o časovnici, načinu in terminih usklajevanj. Strokovna skupina ESS bo začela delati septembra in končala februarja. Sestanki bodo enkrat tedensko. Najprej se bodo lotili glavnih vprašanj, kot sta denimo odmerni odstotek in upokojitvena starost. "Z Evropsko komisijo smo svoj krog pogajanj praktično odtekli, tako da je zdaj vse pripravljeno za to, da se s socialnimi partnerji in širšo javnostjo dogovorimo, kakšen pokojninski sistem je ustrezen," je napovedal minister.