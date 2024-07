Vlada in sindikati javnega sektorja na krovnih pogajanjih predvidoma še zadnjič pred dopusti

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se bodo popoldne, predvidoma še zadnjič pred poletnimi dopusti, sešli na krovnih pogajanjih o plačni reformi in odpravi plačnih nesorazmerij. Danes bo tako jasno, kako daleč so v zadnjih dneh pripeljali pogajanja. A je del sindikatov v sredo že sporočil, da ostajajo nezadovoljni.

Tako na vladni kot na sindikalni strani so pred tednom dni poudarili, da je časa malo, če želijo, da bi nov plačni sistem stopil v veljavo s 1. januarjem 2025. Zavzeli so se, da bi pred poletnimi dopusti naredili največ, kar je možno, ter napovedali, da se bodo poskusili dogovoriti o ključnih točkah.

Pomembna časovnica izplačila zvišanja plač

Med pomembnimi odprtimi vprašanji so izpostavili implementacijo dogovora, torej časovnico izplačil zvišanja plač, in usklajevanje plač z inflacijo, pa tudi dogovor o nekaterih delovnih mestih v okviru stebrnih pogajanj.

Tako so v zadnjih dneh, tudi še v sredo popoldne, potekala pogajanja na različnih ravneh. Poleg krovnih, kjer sodelujejo vsi reprezentativni sindikati javnega sektorja, so namreč pogajalski proces razdelili še na pogajanja po plačnih stebrih ter pogajanja znotraj ožje pogajalske skupine in delovne skupine za pripravo novega plačnega zakona.

Del sindikatov je nezadovoljen

Danes bo jasno, kako uspešna so bila ta pogajanja v zadnjih dneh. Dejstvo je, da je del sindikatov nezadovoljen in poudarja, da predlogi, ki so na mizi, ne odpravljajo plačnih nesorazmerij.

Policijski sindikat Slovenije je tako v sredo v pismu premierju Robertu Golobu izrazil nezadovoljstvo. Vladni strani med drugim očitajo, da ravna tako, da bi "nekaterim (njej všečnim) poklicnim skupinam zagotovila 'neupravičeno obogatitev' ali politično nagrado na račun drugih poklicnih skupin".

Konfederacijo sindikatov delavcev, ki jo vodi predsednik sindikata vojakov Gvido Novak, so zmotile nekatere rešitve v predlogu novega zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Vladi očitajo, da se želi "pod pretvezo odprave neustavnosti kvoruma in reforme plačnega sistema" znebiti polovice sindikatov.