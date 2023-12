Zaposleni v Tušu opozarjajo na težave

Slišati je, da se tudi trgovci, tako kot še v marsikateri drugi panogi, borijo s kadrovskim pomanjkanjem, nekateri vabijo nove zaposlene z različnimi ugodnostmi. Glede na to se zastavlja vprašanje, zakaj sploh vztrajati pri istem delodajalcu v slabih delovnih razmerah, če so vrata drugje odprta na stežaj.

"Tu zagotovo lahko najprej govorimo o pripadnosti podjetju, druga stvar je način dela, na katerega se delavec navadi in ne želi sprememb. Dejstvo je, da vidijo, da so spremembe možne in na to pač opozarjajo. Želijo si tudi boljšega plačila. Kot vsi," poudarja Ladislav Rožič, generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS).

Foto: Ana Kovač

Med očitki upravi Tuša je tudi neizplačevanje dodatkov, kar Rožič pojasnjuje tako: "Lani, ko smo se pogajali, so bili nekateri dodatki izvzeti in jih niso upoštevali. Recimo, dodatek na izmensko delo ali pa da sta delovni mesti vodje oddelka ali izmene skoraj izenačeni s prodajalci. Ali pa da so skladiščnikom dodatek na pogoje dela implementirali v osnovno plačo, kar se jim zdaj ne pozna več. Normalno je, da je sedaj okoli 300 ljudi nezadovoljnih."

Zaposleni v Tušu nameravajo opozoriti na primere mobinga in slabe delovne razmere. A tovrstni pojavi so odvisni od določenih poslovodij tako kot v vseh trgovinah, meni Rožič, saj nekateri vodje očitno ne znajo upravljati z delovnim časom. "Ali pa imajo probleme doma in se nato znašajo nad zaposlenimi. Zato tudi zahtevamo, da se srednji menedžment prične izobraževati glede obravnavanja mobinga in da se te stvari v podjetju primerno urejajo, ne da samo opozarjamo na to," pravi Rožič.

Zaposleni želijo ohraniti dosedanje standarde

Mercator je v postopku nakupa trgovske verige Tuš (Engrotuš). Posel trenutno še čaka na dovoljenje agencije za varstvo konkurence, k naj po mnenju sindikalista Rožiča ne bi bilo vprašljivo. Če bo odobren, kaj bo to pomenilo za zaposlene?

Foto: Engrotuš "Zaposleni v Tušu zahtevajo, da se jim ohranijo standardi, saj so ugodnejši kot v Mercatorju," pojasnjuje Rožič. Kot primer ugodnosti je navedel dodatno plačilo pri premeščanju v drugo trgovino, saj s tem tja prenaša svoje znanje. Tega recimo v Mercatorju ni, pravi.

Bo nakup poleg AVK pregledoval tudi Bruselj?



Čeprav naj odobritev agencije za varstvo konkurence ne bi bila pod vprašajem, na portalu Necenzurirano.si opozarjajo, da bi se lahko nakup v prihodnjih mesecih zapletel. Kot navajajo, naj bi obstajala možnost, da bi za dokončno izpeljavo posla potrebovali tudi zeleno luč Evropske komisije, kar bi postopek presoje glede vpliva tega posla na konkurenco med trgovci zavleklo za več mesecev.



Skupni promet obeh družb za vstop Evropske komisije v presojo posla sicer ne izpolnjuje pogoja, po katerem bi moral ta presegati pet milijard evrov, a kot so zapisali na Necenzurirano.si, bi se to lahko spremenilo, če bi na agenciji ocenili, da dejanski prevzemnik Engrotuša ni Mercator, ampak Fortenova, ki omenjeni pogoj izpolnjuje. V tem primeru bi agencija, s tem pa tudi Evropska komisija, podrobneje preučila tudi, kakšen vpliv bi lahko imelo dejstvo, da ima Fortenova v lasti praktično celotno hrvaško prehransko verigo, na položaj več tisoč slovenskih dobaviteljev Engrotuša.

Plače so sicer podobne v vseh trgovinah. "Sindikat je na pogajanjih poskušal te urediti na ravni panožne pogodbe, vendar z delodajalskimi organizacijami ne pridemo skupaj. Skupaj je v trgovski panogi 15 tisoč pravnih oseb, a večinoma vidijo samo dobiček, ljudi ne," pravi Rožič.

Prodajalci imajo osnovno plačo nižjo od minimalne in dobivajo dodatek, da dosežejo z zakonom določeni minimum. Na minimalno plačo se obračunavajo dodatki – dodatek za izmensko delo, delovno dobo, nočno delo. Ti dodatki izvirajo iz osnovne plače zaposlenega, kot ima zapisano v pogodbi o zaposlitvi, ki je nižja od minimalne. Mi bi želeli, da ima prodajalec osnovno plačo v višini minimalne, ne da imajo denimo 1.050 evrov bruto. Menimo, da je to razvrednotenje, razčlovečenje poklica," je sklenil Rožič.

Tuš: Te očitke zavračamo

Glede razmer smo vprašanje naslovili tudi na Tuš. Odgovorili so nam, da te očitke zavračajo in da se s predstavniki sindikata dogovarjajo glede aktualnih tem. "Srečali smo se prejšnji teden in za novo srečanje smo dogovorjeni v začetku prihodnjega tedna. Zato smo presenečeni nad izjavami, ki jih navajate," pravijo v Tušu.