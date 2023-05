Preberite, kdaj na upravni enoti ne bodo delali

Zaposleni na Upravni enoti Ljubljana bodo v sredo izvedli enourno prekinitev dela. V Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS) so za STA pojasnili, da zaposleni zahtevajo dvig plač za sedem plačnih razredov in izenačitev nazivov na upravni enoti z nazivi na ministrstvih.

Po navedbah Večera bo prekinitev dela v sredo "potekala v obliki popolne prekinitve dela in z zborom zaposlenih pred stavbo na Tobačni in Linhartovi v Ljubljani".

Za prekinitev dela so se odločili zaradi že desetletja znanega in nikoli rešenega materialnega in kadrovskega stanja upravnih enot, so v časniku povzeli dopis. Zaposleni na upravnih enotah prejemajo osnovne plače, ki se začnejo v 25. plačnem razredu. To pomeni, da jim mora država do polne minimalne plače doplačati, zato se na večjih upravnih enotah poleg preobremenitev spopadajo s kadrovskim pomanjkanjem. Ob tem stavkajoči zahtevajo še dodatek na blagajniško poslovanje.

V sindikatu zato zahtevajo, da se vsem zaposlenim na upravni enoti plače dvignejo za sedem plačnih razredov oz. 28 odstotkov in da naj se nazivi izenačijo z nazivi na ministrstvih, kar pomeni, da se ne smejo končati pri nazivu višji svetovalec, je navedbe za STA potrdil predsednik SDOS Frančišek Verk.

Kodrič: Pogajanja o pravici le ene od upravnih enot niso mogoča

Po pisanju omenjenega medija je državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Urban Kodrič v dopisu sindikatu sicer pozdravil sindikalne aktivnosti, a "glede na postavljene zahteve in čas, v katerem so posredovane, objektivno ni mogoče sporazumno rešiti konkretnega spora ne pred in ne med stavko". Čeprav gre za največjo in najbolj obremenjeno upravno enoto v državi, pogajanja o pravici le ene od upravnih enot niso mogoča, v navedenem dopisu meni Kodrič.

Ob tem je Kodrič spomnil, da s sindikati javnega sektorja že potekajo intenzivna pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah. Glede izenačitve nazivov z uslužbenci ministrstev pa je dejal, da z izjemo načelnika zaposleni na upravnih enotah ne opravljajo tako zahtevnih nalog, da bi lahko dobili nazive, višje od višjega svetovalca.

Podporo zahtevam stavkajočih so z dopisom SDOS izrekli v Sindikatu kulture in narave Slovenije Glosa.

Upravna enota Ljubljana je predvsem zaradi odprtih zadev na področju tujcev ena najbolj obremenjenih upravnih enot v državi. Ministrstvo za javno upravo se je teh zaostankov v preteklih mesecih lotilo na način, da je vloge prerazporedilo na druge, manj obremenjene upravne enote.