Zaposlene na Dnevniku čakajo znižanja plač ali odpuščanja

Dernovšek je pojasnil, da je v sredo pred svet delavcev Dnevnika stopil predsednik uprave Dnevnika Bojan Petan, beseda pa je tekla tudi o kolektivni pogodbi. Novembra namreč poteče normativni del njihove kolektivne pogodbe. "Ne ve se, ali bo podaljšana ali ne," je dejal.

"Ne glede na to, ali bo do združitve prišlo ali ne, bo potrebna bistvena racionalizacija, torej znižanje plač, ker so menda stroški dela visoki. Če se o tem ne bi dogovorili, bi sledila odpuščanja," je novinar in sindikalist povzel novice s srečanja.

Novinarji nimajo novih informacij glede združevanja časopisnih hiš

Julija je Petan zagotovil, da bodo kolektivno pogodbo na Dnevniku novembra podaljšali "brez velikih pogajanj", kot je bilo to že zadnjih deset let. Po združitvi pa je, tako tedaj direktor Večera Uroš Hakl, primerno, da se odprejo pogajanja o kolektivni pogodbi z novo družbo.

Sicer pa novinarji nimajo nobenih novih informacij glede združevanja Dnevnika in Večera. Vedo le, da Petan in Hakl nadaljujeta s postopki združitve. "Pravnoformalno morajo biti postopki zaključeni do konca aprila, naj bi bili pa nekje do konca februarja," so po Dernovškovih besedah še izvedeli na sestanku.