Zakaj Švarc Pipanova ni ploskala ob stavku, da Putin ne sme zmagati #video

Prvi dan blejskega strateškega foruma je zbrane nagovorila letošnja glavna gostja, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. "Putin ne sme zmagati v tej vojni. Ukrajina mora zmagati," je med drugim dejala von der Leynova in požela velik aplavz.

V prvi vrsti je poleg predsednika republike Boruta Pahorja, premierja Roberta Goloba, predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič ter preostalih domačih in tujih predstavnikov političnega vrha sedela ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. Ko so ob besedah von der Leynove preostali ploskali, ona ni.

Potem ko se je na družbenih omrežjih vsul plaz očitkov, se je danes odzvala Švarc Pipanova. "Edini stavek v sicer izjemnem govoru predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki mu nisem ploskala. Zakaj? Ker poleg izbire retoričnega sloga iskreno verjamem, da v sodobnih vojnah ne more biti 'zmagovalcev in poražencev'. Vojne ne prinašajo zmag ali zmagoslavja, le uničenje," je na Twitterju pojasnila pravosodna ministrica. Ob tem je dodala: "Narative so pomembne in nikoli ne bom ploskala retoriki "zmagovanja vojn" ampak le njihovega "končanja". Ko smo priča mehanizirani brutalnosti, množičnemu pokolu, globalni humanitarni, okoljevarstveni, ekonomski in socialni katastrofi, je idiom "zmage" neuporaben."

Njen zapis v angleščini si lahko preberete spodaj.

Narratives are important, and I will never applaud the rhetorics of “winning wars”, only of “ending” them. When we witness mechanised brutality, mass slaughter and the looming global humanitarian, environmental, economic and social catastrophe, the idiom of “victory” is useless.