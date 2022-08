Plenković: Golobu sem povedal, da tega na Hrvaškem ne bomo nikoli naredili

Na blejskem strateškem forumu je hrvaški premier Andrej Plenković na vprašanje o meji s Slovenijo odgovoril, da "je treba rešiti vprašanje meje" in da je stališče Slovenije bolj ali manj vedno enako, da se je treba držati arbitražne razsodbe, ki pa po njegovem "za Hrvaško ne obstaja". "Arbitražna razsodba je, kakršna je, toda naš parlament je ne bo nikoli ratificiral. To sem odkrito povedal premierju Golobu," je dejal hrvaški premier.

Slovenski premier Robert Golob se je danes pred začetkom blejskega strateškega foruma sestal s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem. Govorila sta o usklajevanju sporazuma za solidarnostno oskrbo s plinom, Golob pa se je tudi zahvalil Hrvaški za pomoč ob nedavnih požarih v Sloveniji, so sporočili iz premierjevega kabineta.

To je bilo prvo dvostransko srečanje premierjev Slovenije in Hrvaške od menjave vlade v Ljubljani. Na srečanju sta sodelovala tudi oba zunanja ministra, Tanja Fajon in Gordan Grlić Radman, ki bosta imela tudi dvostransko srečanje.

Pogovarjala sta se tudi o energetski krizi

Kot so sporočili iz Golobovega kabineta, je slovenski premier izrazil podporo Slovenije vključitvi Hrvaške v območje evra in vstopu v schengen. Ob tem je opozoril na pomen načela odprtih meja znotraj schengenskega območja.

Pogovarjala sta se tudi o energetski krizi ter sodelovanju pri njenem obvladovanju. Državi sicer še usklajujeta sporazum o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljive oskrbe s plinom, to pa naj bi se po Golobovih pričakovanjih zgodilo kmalu. Hrvaška bi bila tako za Italijo druga država, s katero bi Slovenija sklenila tovrstni sporazum.

Golob je pozneje dejal, da "v Evropi lahko to zimo in tudi naslednjih nekaj zim preživimo samo, če bomo delali skupaj", zato je tudi s premierjem Plenkovićem najprej odprl to temo. Dejal je, da je odkrito izrazil željo Slovenije po neposrednem dostopu do terminala LNG na Krku, vključno s plinovodom, in dodal, da je šlo danes bolj za spoznavni sestanek, nastajajoči sporazum med Hrvaško in Slovenijo o solidarnostni oskrbi s plinom pa naj se po njegovih besedah izkoristi za to, da bomo na koncu vsi bolj odporni proti energetskim krizam v prihodnje.

Zahvala za pomoč ob nedavnih požarih

Golob se je Plenkoviću tudi zahvalil za pomoč Hrvaške ob nedavnih požarih. Ob tem sta se zavzela za okrepitev sodelovanja na tem področju tudi v prihodnje, so še sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Hrvaški premier je medtem ob prihodu na blejski strateški forum pojasnil, da se je s slovenskim premierjem Golobom in zunanjo ministrico Fajon pogovarjal o "izboljšanju bilateralnih odnosov, o oskrbi z energenti in sodelovanju obeh držav na tem področju, skupnih iniciativah v okviru EU, hrvaški pomoči Sloveniji ob požarih in letošnji izjemno dobri turistični sezoni".

Na vprašanje o arbitraži o meji je Plenković odgovoril, da "je treba rešiti vprašanje meje" in da je stališče Slovenije bolj ali manj vedno enako, da se je treba držati arbitražne razsodbe, ki pa po njegovem "za Hrvaško ne obstaja". "Arbitražna razsodba je, kakršna je, toda naš parlament je ne bo nikoli ratificiral. To sem odkrito povedal premierju Golobu," je dejal hrvaški premier. Dodal je še, da je Goloba povabil na obisk na Hrvaško.