Zakaj so na Bavarskem dvoru prestavili avtobusno postajo? #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uporabniki Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) so v začetku tedna opazili, da mestni avtobusi po novem ne ustavljajo več na običajnem postajališču na Bavarskem dvoru, ampak pred bližnjim Kozolcem. Staro postajališče so medtem zasedli gradbeni delavci, zabrneli so tudi gradbeni stroji.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Na Mestni občini Ljubljana (Mol) pojasnjujejo, da na Bavarskem dvoru trenutno ni gradbenih del. "Tam je vzpostavljeno začasno postajališče Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) zaradi zapore zahodnega dela Slovenske ceste do Trdinove ulice," so sporočili z oddelka za gospodarske dejavnosti in promet mestne uprave Mol.

Avtobusi v času zapore ustavljajo neposredno pred Kozolcem

Kot pojasnjujejo na LPP, je cestišče zaradi prenove Slovenske ceste zoženo na tistem mestu, kjer je postajališče Bavarski dvor za smer proti centru oziroma pri križišču s Tavčarjevo ulico.

"Zaradi tega je navedeno postajališče prestavljeno nazaj v smeri proti Bežigradu. Avtobusi zdaj ustavljajo neposredno pred Kozolcem, torej tam, kjer je bilo staro postajališče," pojasnjujejo na LPP in dodajajo, da avtobusi obvoza ne bodo imeli, saj zapora Slovenske ceste ni popolna.

Na ljubljanski občini poudarjajo, da bo postajališče LPP po končni ureditvi Slovenske ceste do Tivolske ceste spet na stari lokaciji. Foto: Ana Kovač

Po končni ureditvi ceste bo postajališče spet na Bavarskem dvoru

Na ljubljanski občini pojasnjujejo, da so zaporo na zahodnem delu Slovenske ceste med Gosposvetsko cesto in Trdinovo ulico postavili v ponedeljek.

"Zaprta sta zahodni pločnik in en vozni pas, še vedno pa avtobus vozi v obe smeri. Bo pa po končni ureditvi Slovenske ceste do Tivolske ceste postajališče spet na Bavarskem dvoru," razlagajo na Mol.

Hkrati napovedujejo, da se bodo, ko bo prenova Gosposvetske ceste končana in bo tudi po prenovljenem zahodnem delu Slovenske ceste stekel promet v eno smer, v drugo smer pa prek obvoza po Gosposvetski, lotili del na vzhodni polovici Slovenske ceste do Trdinove ulice. "Podrobnega terminskega načrta za ta del še ni," so še dodali.