Zakaj nas ose ne pustijo pri miru, čebele pa? #video

Marsikdo je v letošnjem poletju opazil veliko os in čebel. "Miselnost, da so ose bolj napadalne od čebel, je zmotna," pravi strokovnjak za ose Ben Aldiss. Med drugim je pojasnil, da je manj možnosti, da vas piči osa, če imate oblečena bela oblačila. Dal pa je tudi nekaj nasvetov, kako narediti najboljšo past za ose in druge insekte.

Da so ose bolj agresivne kot čebele, je pogosto zmotno prepričanje. Tako se nam zdi, ker so njihove potrebe po hrani podobne našim.

Čebele so rastlinojedke, ose pa vsejedke

"Čebele in čmrlji so rastlinojedci z dolgimi jeziki, kar jim omogoča, da vse hranilne snovi pridobijo s cvetlic. Iz cvetnega prahu tako dobijo dovolj beljakovin in ogljikovih hidratov," je za The Guardian razložil Ben Aldiss in pojasnil, da nas zato redkokdaj zmotijo.

"Na drugi strani imamo ose, ki so vsejedke s kratkimi jeziki. Kot čebele potrebujejo sladke ogljikove hidrate kot vir energije, vendar je nektar v večini cvetlic zanje nedostopen," je pojasnil strokovnjak.

V nasprotju s čebelami ose beljakovine dobijo iz mesa, večinoma od drugih insektov, pajkov in preostalih členonožcev.

Ose uspešno ulovijo le tri od desetih plenov

"Vendar pa je zanje lov zelo zahteven, od desetih poskusov ulova je povprečno sedem neuspešnih," pravi Aldiss in nadaljuje, da bodo zato, če le obstaja možnost, iskale druge, preprostejše načine hranjenja. In kaj je bolj preprostega kot to, da se nam pridružijo na pikniku, kjer preprosto odnesejo, kar jim diši.

Ose imajo izjemno občutljivo čutilo za vonj in okus, zato jih privlači že najmanjša sled hrane na naši koži. "Poleg tega jih privablja že vonj naše kože, ne nazadnje smo narejeni iz mesa," je še dejal strokovnjak.

Ose so vsejedke, ki zaradi kratkega jezika iz cvetlic ne morejo pridobiti vseh potrebnih hranilnih snovi. Foto: Thinkstock

Ose nas pičijo v dveh primerih

Aldiss je ugotovil, da nas ose pičijo v dveh zelo različnih položajih. Prvič, kadar osa nabira hrano, običajno v bližini gnezda. "V tem primeru nas piči v samoobrambi in druge ose se v stvar ne zapletejo. Iz mojih izkušenj vas bo osa pičila le, če jo boste fizično napadli ali če bo pomotoma zlezla v vaša oblačila.

"Če osa prileti na vas, je ne poskušajte udariti ali spoditi, ker vas bo pičila. Počakajte pri miru in ji dovolite, da odleti," je dejal Aldiss.

"Oso, ki je ujeta v vaših oblačilih, boste težje spravili stran, saj jo lahko vsak najmanjši premik oblačila pritisne ob vaše telo. Tako da, če le zmorete, počakajte, da osa sama najde izhod iz vaše majice," je še njegov nasvet.

Čebela po enem samem piku umre, osa pa lahko piči večkrat. Foto: Thinkstock

Kaj storiti, če se nenamerno znajdete preblizu gnezda

Drugi položaj je lahko veliko bolj resen, je dejal Aldiss. "Če se znajdete na razdalji treh metrov od gnezda in vas piči osa, se na vas lahko spravijo še druge ose, saj jih privlačijo kemikalije iz strupa prve ose," je razložil.

"Ta alarmni feromon zelo hitro in učinkovito deluje tako, da odvrača plenilce, ki se preveč približajo koloniji os," je še pojasnil.

Kaj torej lahko storite, če nenamerno zmotite osje gnezdo? Aldissova raziskava je pokazala, da bodo, čeprav bo vonj feromona privabil več os, na dogajanje vplivali tudi drugi dejavniki.

Svetla oblačila os ne privlačijo

"Največ napadov se zgodi, ko smo oblečeni v temne barve. Ose se namreč naučijo prepoznati okolico svoje kolonije, vendar jo branijo le na približno tri metre. Če nosite belo, rumeno ali kakšno drugo svetlo barvo, so možnosti za pik manjše," je ugotovil.

"Poleg tega si boste še kakšen pik prihranili, če se boste od dogajanja umaknili mirno in počasi, ne s kričanjem in mahanjem," je še priporočil.

Približno 70 odstotkov osjih gnezd najdemo pod zemljo. Foto: Thinkstock

Če vas osje gnezdo ne moti, ga raje pustite pri miru

V nasprotju s splošnim prepričanjem približno 70 odstotkov osjih gnezd najdemo pod zemljo. "Zato je dobra ideja, da na vrtu nosite bele barve," pravi strokovnjak.

Nekatere vrste sicer gnezda gradijo tudi v drevesih in grmovnicah, zato bodite previdni tudi na teh predelih.

"Kar zadeva gnezda na podstrešjih, če vas ose ne motijo, jih pustite pri miru. Vsako gnezdo je letno in kolonija pred zimo umre," je dejal strokovnjak.

Aldiss trdi, da se enega gnezda nikoli ne uporabi dvakrat, kar pomeni, da je gnezdo bolje pustiti, tudi ko ose odidejo, saj bo preprečilo nastanek novega gnezda. "Poleg tega pa je odlična izolacija za vašo streho," je še pripomnil za The Guardian.

Pasti ni treba kupiti, saj jo lahko izdelate sami. Foto: Thinkstock

Pasti za ose so dobra ideja, meni strokovnjak in dodaja, da jih nikakor ni treba kupiti. "Več pasti ko nastavite, bolje je," pravi Aldiss.

Za izdelavo domače pasti potrebujete kozarec za vlaganje, pri katerem v pokrov zvrtate luknjo, ali pa plastenko ali steklenico, ki jo prerežete na pol in zgornji del z lijakom obrnete navzdol in položite v spodnji del.

Pri tako oblikovani pasti bodo ose in drugi insekti lahko zlezli v past, ven pa ne bodo mogli več priti. Da past še izboljšate, je seveda pomembno, kaj natočite vanjo.

"Do polovice plastenko napolnite z vodo ali pivom ter marmelado ali kakšnim drugim sladkim sirupom," pravi strokovnjak. Svetuje, da v mešanico dodamo še nekaj kapljic detergenta za umivanje. "Tako se bodo ose takoj utopile," je dodal.