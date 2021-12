Zakaj bodo na Hrvaškem lahko silvestrovali na prostem, v Sloveniji pa ne?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izbor prizorišč v hrvaški prestolnici je na najdaljšo noč v letu zelo raznolik: od Trga bana Jelačića in adventnih prizorišč do nočnih klubov, ki bodo odprti do dveh zjutraj.

Izbor prizorišč v hrvaški prestolnici je na najdaljšo noč v letu zelo raznolik: od Trga bana Jelačića in adventnih prizorišč do nočnih klubov, ki bodo odprti do dveh zjutraj. Foto: Reuters

Kljub naraščanju števila okužb bodo številna hrvaška mesta nocoj pripravila množične prireditve, spoštovanje ukrepov po državi pa bo preverjalo 150 inšpektorjev. Vsako mesto je sicer izbralo svoj model prehoda v novo leto, vsi pa naj bi spoštovali veljavne ukrepe. Na javnih prireditvah bodo tako lahko nazdravili v Zagrebu, na Reki, v Varaždinu, Osijeku, Gospiću, Vukovarju, Vodicah, Splitu, Zadru, Dubrovniku in drugod.

Izbor prizorišč v hrvaški prestolnici je zelo raznolik: od Trga bana Jelačića in adventnih prizorišč do nočnih klubov, ki bodo odprti do dveh zjutraj. Osrednje prizorišče bo ograjeno, nanj pa bo mogoče vstopiti le s covidnim potrdilom.

Številni se sprašujejo o smiselnosti tovrstnega ukrepa, saj bodo tisti znotraj ograje izpolnjevali vse covidne ukrepe, tisti zunaj nje, ki jih bo najverjetneje nekajkrat več, pa ne. Prepričani so, da gre za povsem nelogične poteze, ki ne preprečujejo širjenja virusa.

Damir Trut, pomočnik ministra za notranje zadeve, ki je pristojen za civilno zaščito, je za hrvaške medije dejal, da ne morejo vedeti, koliko ljudi se bo zbralo na javnih silvestrovanjih. Vse obiskovalce opozarja, naj upoštevajo vse predpisane ukrepe, kot so medsebojna razdalja, nošenje zaščitnih mask in razkuževanje rok. Prepričan je, da nelogičnosti ni.

Logarjeva: Tveganje za prenos okužb je preveliko

Mateja Logar, vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje, se čudi ravnanju hrvaških mestnih oblasti.

"V večini evropskih prestolnic, kjer so epidemiološke razmere boljše kot na Hrvaškem, so odpovedali množična silvestrovanja na prostem. V Sloveniji smo ocenili, da na prostem ne moremo zagotavljati omejenega števila ljudi in nadzora nad preverjanjem PCT. Tveganje za prenos okužb je v trenutnih razmerah preveliko," opozarja Logarjeva.

V trenutnih razmerah hitro nalezljivega omikrona so množična združevanja po navedbah infektologinje Mateje Logar lahko zelo problematična. Foto: Planet TV Dodaja, da ima Hrvaška pogosto drugačne poglede na epidemijo kot preostala Evropa. "Podobno so ravnali tudi pred letošnjo poletno turistično sezono, ko so ukrepe sproščali. Očitno raje dajejo prednost gospodarstvu kot pa zdravstvu," je opozorila.

Združevanja v času omikrona so zelo problematična

Pojasnjuje še, da je, če je koncert na prostem, radij prizorišča bistveno večji kot samo ograjeno prizorišče, kjer so zahtevani ukrepi. V trenutnih razmerah hitro nalezljivega omikrona so takšna združevanja po njenih navedbah lahko zelo problematična. Glede na trenutno velik porast okužb na Hrvaškem Logarjeva pričakuje, da se jim bodo zelo verjetno v prihodnjih dneh, tudi na račun množičnih silvestrovanj, epidemiološke razmere še poslabšale.

Poudarja, da se razmah epidemije v zadnjih desetih dneh kaže tudi v Sloveniji, saj se družimo več kot novembra.

Slovencem, ki se bodo kljub priporočilom strokovnjakov o odpovedi nenujnih potovanj odpravili v tujino, Logarjeva svetuje, naj se obnašajo samozaščitno in po prihodu domov samotestirajo več dni zapored. Prav tako naj v domačem okolju poskrbijo, da ne bodo širili okužb.